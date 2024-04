Loi SREN adopté : un renforcement de la souveraineté numérique française

avril 2024 par Cloud Temple

En matière de cloud, le texte va réduire considérablement la dépendance des entreprises aux fournisseurs dominants et ainsi mieux protéger les acteurs français et leurs données.

« Nous nous réjouissons que le fameux article 10 bis A, âprement discuté au fil des mois, fixe dans cette version finale l’obligation pour les administrations et les opérateurs de l’Etat d’héberger leurs données sensibles sur des solutions souveraines qualifiées SecNumCloud. Enfin, le cas particulier du GIP Health Data Hub a été pris en compte lors des travaux de la commission mixte paritaire et intégré au champ de la loi. C’est la confirmation de la migration à venir vers une offre de cloud labellisée SecNumCloud, comme s’y est engagé le gouvernement. », commente Sébastien Lescop, Directeur Général de Cloud Temple.

Cloud Temple félicite les parlementaires français pour leur travail sur ce texte essentiel et leur engagement en faveur de la souveraineté numérique.