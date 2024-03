LogRhythm lance un partenariat de distribution avec Infinigate France

mars 2024 par Marc Jacob

Alors que de nombreuses organisations cherchent à adopter des solutions de sécurité SaaS, il existe toujours une forte demande pour des options On-Premise. Avec cet accord de distribution, les partenaires revendeurs d’Infinigate répondent aux différentes exigences des entreprises en matière de solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Les partenaires revendeurs d’Infinigate ont un accès complet au catalogue LogRhythm et peuvent ainsi proposer des solutions SIEM On-Premise (LogRhythm SIEM) et Cloud-Native (LogRhythm Axon) à leur client. Ils peuvent également compléter l’offre avec une surveillance complète du réseau.

En intégrant LogRhythm à son offre, Infinigate France permet à ses partenaires revendeurs de fournir une visibilité, une protection et une détection des menaces inégalées sur l’ensemble des surfaces, des systèmes et des actifs.