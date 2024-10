Logpoint rachète Muninn

octobre 2024 par Marc Jacob

Logpoint annonce l’acquisition de la société de cybersécurité danoise Muninn, fournisseur de solutions de détection et de réponse réseau basées sur l’IA, afin de répondre à la demande croissante de visibilité avancée pour détecter et répondre efficacement aux cybermenaces. Cette acquisition renforce la plateforme de cyberdéfense de Logpoint, basée sur la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), avec la détection et la réponse réseau (NDR) basées sur l’intelligence artificielle, et marque la prochaine étape de Logpoint pour devenir une puissance européenne en matière de cybersécurité, offrant un accès régional à des résultats de sécurité de grande valeur.

L’offre combinée améliore considérablement la visibilité et la détection des menaces, l’investigation et la réponse (TDIR), augmentant les chances des organisations et des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) de naviguer en toute sécurité dans le paysage complexe des menaces. Le Gartner indique que les organisations qui intègrent SIEM, NDR et Endpoint Detection and Response (EDR) répondent aux incidents 50 % plus rapidement. La solution NDR de Muninn augmentera la plateforme de cyberdéfense de Logpoint avec une visibilité complète du réseau, améliorera le TDIR et permettra aux clients de prévenir les cyberattaques en temps réel. En outre, les solutions Logpoint s’intègrent facilement à d’autres produits de cybersécurité, ce qui permet aux clients d’apporter leur propre EDR pour obtenir une visibilité complète sur l’ensemble des environnements.

Logpoint a mis en place une équipe Labs dirigée par le CTO Christian Have pour piloter la recherche en sécurité et les projets d’innovation en matière d’IA afin de permettre aux organisations et aux MSSP de naviguer plus facilement dans les cybermenaces et les risques. Les professionnels talentueux de l’IA et les technologies de Muninn enrichiront les activités de Labpoint. Toute l’équipe de Muninn, notamment Andreas Wehowsky, CEO et fondateur de Muninn, rejoint Logpoint. Wehovsky est titulaire d’un MSc en informatique et en ingénierie aérospatiale du MIT et possède plus de 20 ans d’expérience dans les implémentations d’IA et de Machine Learning (ML) et dans les projets informatiques d’entreprise.

Logpoint est un fournisseur de SIEM en Europe. En plus du SIEM, Logpoint propose des fonctionnalités d’automatisation, de gestion des cas et d’analyse des comportements pour aider les organisations et les MSSP qui les servent à détecter, enquêter et répondre aux cybermenaces et à se conformer à la directive NIS 2, au RGPD et autres réglementations sur les données et la cybersécurité. Les solutions Logpoint sont construites pour se conformer aux lois européennes et protéger les données. Par exemple, Logpoint est le seul éditeur européen de SIEM à posséder la certification Critères Communs EAL3+ exigée par les organisations de l’OTAN, ce qui prouve que ses systèmes sont robustes et prêts à faire face aux menaces émergentes.