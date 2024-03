Logpoint présente son nouveau Partner Program 2024

mars 2024 par Marc Jacob

Logpoint renforce son engagement envers ses partenaires à travers un programme qui va au-delà des attentes traditionnelles afin d’établir des relations plus profondes et plus stratégiques.

Amplification de la stratégie de partenariat et accueil de nouveaux dirigeants

Logpoint renforce sa stratégie de partenariat avec l’intégration de Cyril Piel en tant que Channel Director et d’Adrien Aeberli comme MSSP Manager. Ces nominations soulignent l’engagement profond de Logpoint envers le renforcement et l’approfondissement de ses relations partenariales, une pierre angulaire dans sa stratégie de croissance et d’innovation dans le domaine de la cybersécurité. Christian Pijoulat met l’accent sur cette évolution : « En valorisant et en investissant dans le succès de nos partenaires, nous solidifions les fondations d’un écosystème dynamique et adaptable, prêt à relever les défis de la cybersécurité de demain. »

Rationalisation du programme pour une collaboration optimisée

Afin de rendre son programme de partenariat plus intuitif et efficace, Logpoint simplifie sa structure, se concentrant désormais sur deux niveaux de partenariat : Silver et Gold. Cette simplification a pour but de démythifier le processus de partenariat et de mettre l’accent sur le développement des partenaires actuels, tout en engageant de manière ciblée de nouveaux partenaires spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. Cette approche stratégique permet à Logpoint et à ses partenaires de mieux se positionner sur le marché grâce à une expertise et un engagement renforcés envers la sécurité des systèmes d’information.

Expansion du Programme MSSP en réponse à un marché en évolution

Observant une croissance soutenue du marché des Managed Security Service Providers (MSSP), Logpoint enrichit son programme dédié pour capter efficacement cette tendance. Ce développement traduit la volonté de Logpoint de soutenir ses partenaires dans la conquête de nouvelles opportunités commerciales, offrant ainsi des solutions de sécurité managée adaptées aux besoins actuels et futurs.

Logpoint intensifie son engagement envers une communication et une collaboration fructueuses avec ses partenaires à travers un plan marketing étoffé et dynamique. Cette initiative vise à renforcer les échanges et l’engagement avec l’écosystème de partenaires de Logpoint, favorisant ainsi un succès partagé basé sur des objectifs communs et un soutien mutuel. La refonte du Partner Program témoigne de l’approche innovante de Logpoint pour soutenir ses partenaires. Le programme vise à offrir une expérience enrichie avec des bénéfices tangibles ainsi que des incitations financières attractives. Ces initiatives sont spécifiquement conçues pour habiliter les partenaires à répondre efficacement aux besoins en constante évolution de leurs clients, tout en développant de nouvelles opportunités d’affaires.