Logpoint nomme Mikkel Drucker Chief Executive Officer

mai 2024 par Marc Jacob

Mikkel Drucker est un dirigeant mondial dans le secteur de la technologie qui met l’accent sur l’excellence commerciale et qui a fait ses preuves en matière de développement d’entreprises SaaS et de scale-up et de croissance rentable. Mikkel Drucker rejoint Logpoint après avoir été pendant trois ans CEO de Netigate, où il a vendu l’entreprise à un fonds d’investissement privé et l’a fait croître de manière saine, en transformant le produit en une plate-forme technologique innovante, de manière organique et par le biais d’acquisitions.

En tant que Chief Growth Officer chez Tacton, Mikkel Drucker a permis à l’entreprise de se positionner en tant que leader Magic Quadrant™ du Gartner® pour les applications de configuration, de tarification et de devis, tout en étant un acteur clé de sa croissance. En parallèle, Mikkel Drucker possède une expérience entrepreneuriale notable, il a cofondé Lindrucker, qu’il a mené à une sortie réussie vers un acheteur stratégique. En outre, M. Drucker a occupé des postes de direction chez Atea, Trustpilot et Nokia.

Mikkel Drucker contribuera à la croissance financière de Logpoint et renforcera son engagement à démocratiser des solutions de cybersécurité efficaces auprès des entreprises de taille moyenne. L’objectif est d’assurer une croissance organique rentable du chiffre d’affaires en augmentant la part de marché sur le marché européen des moyennes entreprises grâce à des acquisitions stratégiques, en se concentrant sur l’expansion des partenariats avec les distributeurs et les MSSP et en attirant des talents clés dans le domaine de la cybersécurité au fur et à mesure de l’évolution de l’entreprise. En outre, Logpoint cherchera à faire des acquisitions pour se développer et étendre sa position sur le marché.

Logpoint est le plus grand fournisseur européen de solutions convergentes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), offrant des solutions pour collecter et analyser les données de sécurité afin d’aider les organisations à détecter, enquêter et répondre aux cyberattaques plus rapidement et à se conformer à la directive NIS2, RGPD, et d’autres réglementations sur les données et la cybersécurité.

Les solutions Logpoint sont conçues en tenant compte des réglementations européennes et de la confidentialité des données. Par exemple, Logpoint est le seul fournisseur européen de solutions SIEM à avoir obtenu la certification Critères Communs EAL3+, ce qui atteste de la robustesse de ses systèmes et de leur capacité à faire face aux menaces émergentes.