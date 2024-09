LockSelf lève des fonds

septembre 2024 par Marc Jacob

Fondée en 2016, LockSelf se consacre à la protection des données et à la sécurité des systèmes d’information grâce à une plateforme de cybersécurité́, s’articulant autour de trois solutions certifiées par l’ANSSI : un gestionnaire centralisé de mots de passe (LockPass), un module de partage de fichier (LockTransfer) et un module de stockage sécurisé́ de documents sensibles (LockFiles). La suite LockSelf a déjà convaincu plus de 2 000 organisations et 155 000 utilisateurs.

Rentable depuis 2021, la société a enregistré une croissance continue de 70% ces trois dernières années. Aujourd’hui, compte tenu des besoins toujours plus forts des acteurs publics et privés de sécuriser leurs mots de passe et documents sensibles, cette croissance peut encore accélérer. Un contexte particulièrement porteur sur lequel LockSelf entend miser pour conforter sa place d’acteur de référence sur le marché en plein expansion des solutions de cybersécurité.

Pour mener rapidement ses futurs projets de développement, la société a décidé́ de lever des fonds auprès de ses investisseurs historiques qui restent minoritaire à l’issue de cette opération. Plusieurs axes seront ainsi adressés pour conforter son leadership, et soutenir sa croissance en France tels que renforcer ses équipes Sales et Dev, investir dans son produit et dans la R&D. Enfin, LockSelf compte développer sa notoriété́ via de nouveaux investissements en marketing.