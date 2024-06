LockSelf lance son Connecteur SSH

juin 2024 par Marc Jacob

LockSelf intègre une nouvelle fonctionnalité à son gestionnaire de mots de passe LockPass : le connecteur SSH. Cette innovation permet désormais aux administrateurs systèmes et réseaux de stocker et gérer leurs clés SSH ainsi que leurs phrases secrètes, et de lancer des connexions SSH directement depuis leur navigateur de manière simple et sécurisée.

Fondée en 2016, LockSelf se consacre à la protection des données et à la sécurité des systèmes d’information grâce à une plateforme de cybersécurité́, s’articulant autour de trois solutions certifiées par l’ANSSI : un gestionnaire centralisé de mots de passe (LockPass), un module de partage de fichier (LockTransfer) et un module de stockage sécurisé́ de documents sensibles (LockFiles). La suite LockSelf a déjà convaincu plus de 1 800 organisations et 155 000 utilisateurs.

Aujourd’hui, la scale-up va plus loin et innove dans sa démarche de sécurisation des informations sensibles de ses utilisateurs. Elle enrichit ainsi son gestionnaire de mots de passe, LockPass, d’une brique de connexion SSH, lui permettant d’améliorer l’organisation et la gestion des accès sensibles depuis une interface intuitive et centralisée.

Très concrètement, la nouvelle fonctionnalité de connecteur SSH permet aux administrateurs réseaux et systèmes de conserver les informations de connexion aux serveurs SSH dans leur coffre-fort sécurisé LockSelf. Cette approche offre une facilité d’utilisation tout en garantissant la sécurité de ces informations sensibles qui n’ont pas besoin de sortir du coffre-fort dans lequel elles sont stockées pour être utilisées.

Cette sauvegarde des accès en SSH dans LockPass donne également la possibilité de définir de façon très granulaire les droits d’accès et d’utilisation de ces clés. Les différentes clés SSH peuvent ainsi être rangées par catégories et partagées strictement aux collaborateurs ayant le droit d’accéder et d’utiliser ces clés.

Ce cloisonnement de l’accès à différents serveurs/machines et utilisateurs simplifie le partage d’accès et la révocation d’accès aux machines aux bonnes personnes. La connexion aux machines les moins critiques peut donc être partagée à davantage de collaborateurs, là où les accès aux serveurs les plus critiques peuvent n’être partagés qu’à quelques personnes clés.

Enfin, la nouvelle fonctionnalité donne la possibilité de gérer la rotation de mots de passe et d’organiser l’ensemble des connexions ainsi que de leurs donner des noms précis de manière à optimiser la lisibilité des protocoles SSH.

Il s’agit d’une première étape, la scale-up française prévoyant à moyen terme de décliner cette fonctionnalité avec d’autres protocoles tels que Virtual Network Computing et RDP (Remote Desktop Protocol), permettant notamment de se connecter à un ordinateur de bureau à distance.