Locked Shields 2024 : ESET renforce la cyberdéfense de l’équipe slovaque lors de l’exercice annuel

mai 2024 par Marc Jacob

Des experts d’ESET se sont joints à l’équipe combinée des armées de la République slovaque et de la Hongrie pour participer à Locked Shields 2024, l’exercice de cyberdéfense le plus important et le plus complexe au monde. Organisé par le Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN, cet exercice annuel de tir réel, impliquait cette année 40 pays d’Europe.

La collaboration étant au centre de ce 14e exercice annuel, le slogan était « La coopération est notre protection ». ESET a fourni à l’équipe slovaque-hongroise, des capacités défensives qui lui ont permis d’obtenir les trois premières places, sur la base des critères de sélection suivants : renseignement sur les cybermenaces, la protection de l’utilisateur, la criminalistique numérique et la communication stratégique. L’équipe remporte également la 4e place au classement général parmi les 18 équipes participantes composées d’unités transnationales similaires.

L’équipe slovaque-hongroise a atteint ses objectifs en s’appuyant sur l’expertise et les technologies de sécurité de pointe fournies par ESET, mais aussi sur la communication et la coopération entre les participants. Ces derniers ont travaillé ensemble pour défendre l’infrastructure vitale du pays fictif Berylia, face à des cyberattaques massives conçues pour paralyser le pays et créer des troubles à l’ordre public.

« Locked Shields promeut l’idée que la collaboration est l’une des plus grandes forces de l’OTAN pour la protection de tous les États membres et de leur population. », a déclaré Benoit Grunemwald, Directeur des affaires publiques d’ESET France. « ESET est fier de soutenir le ministère slovaque de la Défense dans cet exercice de tir réel, en fournissant des solutions et des experts en cybersécurité. Ensemble, nous sommes plus forts contre tout adversaire puissant souhaitant causer des perturbations. »

L’équipe slovaque, était dirigée par le Centre de cyberdéfense du renseignement militaire slovaque et le gouvernement représenté par les ministères de la Défense, des Finances, de l’Intérieur, des Transports et des Affaires. Les experts et les technologies d’ESET ont joué un rôle crucial dans la détection et la réponse rapides aux cyberattaques, avec la contribution supplémentaire d’experts de Palo Alto Networks, d’Orange Slovensko a.s. et de SIGNUM legal s.r.o. Des étudiants talentueux de diverses universités slovaques et étrangères ont également apporté leur soutien à l’équipe nationale.