Limiter le temps d’écran des enfants : il est possible d’agir maintenant

janvier 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité Chez ESET France

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce mardi 16 janvier, le président de la République Emmanuel Macron a réitéré son engagement à réguler le temps passé par les jeunes devant les écrans. Il part du constat que l’irruption des nouvelles technologies bouleverse incontestablement nos repères et que passer du temps devant un écran a des impacts sur le développement affectif, sensoriel et cognitif.

Ainsi, il n’exclut pas la possibilité que cette régulation du temps d’écran passe par des restrictions, des interdictions aux contenus et la mise en place d’un contrôle parental. L’objectif étant d’accompagner les parents dans cette tâche très complexe. “ On a laissé beaucoup de familles sans mode d’emploi. (...) Il faut que les scientifiques commencent à nous donner un plan d’action et qu’on éclaire un débat public, qui viendra ensuite” a-t-il déclaré.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

« Le numérique est une formidable source d’information et de divertissement. Mais il comporte son lot de travers. Contenus choquants, désinformations, isolement, effet tunnel et dépendance peuvent également toucher ceux qui profitent du numérique. Si nos vies d’adultes sont rythmées par un certain nombre d’obligations, les plus jeunes ont beaucoup moins de contraintes et de notion de temps. Le contrôle parental, comme garde-fou numérique, est essentiel à la fois pour filtrer les contenus choquants ou inappropriés, mais également pour limiter le temps d’écran. Pour qu’il ne soit pas vécu comme une sanction, sa mise en place doit être accompagnée d’une discussion avec l’enfant, en fonction de sa maturité et de son âge. Les règles doivent être fixées et expliquées pour qu’elles soient acceptées. Cette compréhension vise à limiter les envies de transgression. »

Voici 4 conseils pour appliquer dès à présent une supervision du temps d’écran :

1. Fixer des limites dès le début : les parents doivent surveiller étroitement les premières expériences numériques de leurs enfants. Une limitation du temps d’écran par jour s’impose. Par la suite et progressivement, l’enfant pourrait acquérir son indépendance, à mesure qu’ils grandissent et selon leur maturité.

2. Être soi-même un exemple : les parents influencent leurs enfants par leur propre utilisation de la technologie. Ils doivent être des exemples positifs en établissant des habitudes saines et en définissant des limites raisonnables pour leurs propres usages notamment le temps passé sur les réseaux sociaux.

3. Adopter un logiciel de contrôle parental : les logiciels de contrôle parental apportent des fonctionnalités complètes et permettent de bloquer des applications et sites internet inappropriés, en plus de définir un temps d’écran, d’avoir des rapports d’utilisation et de localiser l’appareil de son enfant. Toutes les options ne sont pas activées nécessairement, elles le sont en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.

4. Transparence dans les règles : les parents peuvent créer un "contrat numérique familial" pour établir des règles claires et ludiques. La transparence est essentielle pour que tous les membres de la famille comprennent et respectent ces règles.