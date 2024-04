Lille : Epitech poursuit son expansion avec des nouveaux locaux innovants

avril 2024 par Marc Jacob

Ces nouveaux locaux ne représentent pas simplement un espace physique ; ils incarnent l’engagement continu de l’école à fournir une éducation de qualité et à préparer ses étudiants à exceller dans un monde numérique en perpétuelle évolution.

Lille : un pôle numérique dynamique

La région lilloise se positionne parmi les régions les plus dynamiques dans le domaine du numérique. Labellisée French Tech, elle abrite un écosystème florissant de start-up et d’entreprises innovantes. Epitech, Lille s’intègre parfaitement dans cet environnement en fournissant une éducation de pointe dans le domaine de l’informatique.

Éducation et innovation : au cœur du nouveau campus

Le nouveau campus Epitech Lille a été conçu pour favoriser l’apprentissage, la collaboration et l’innovation. Doté d’installations modernes et équipé des dernières technologies, il offre aux étudiants un environnement stimulant pour développer leurs compétences techniques et leur esprit d’entreprise.

Adapté à un monde professionnel en évolution

Les locaux sont adaptés au modèle pédagogique original fait de travail collaboratif et de réalisations concrètes dans des espaces variés. Ils disposent aussi d’un lieu de découverte et d’expérimentation : le Hub d’Innovation. Le nouveau campus comprend enfin des espaces de détente et de lieux dédié aux événements et aux rencontres professionnelles.

Une intégration harmonieuse dans l’écosystème local

Les nouveaux locaux offrent un accès facile aux transports en commun et sont situés à proximité d’entreprises technologiques de premier plan, offrant ainsi aux étudiants de nombreuses opportunités de stages, de projets et de collaborations.