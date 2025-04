Likelava lance sa plateforme dédiée à l’automatisation et à la gestion des données critiques

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Likelava annonce le lancement officiel de sa plateforme toute-en-un dédiée à l’automatisation et à la gestion des données critiques. Accompagnée dans son développement par l’incubateur de la Technopole de la Réunion, portée par le programme French Tech Tremplin Phase prépa et Microsoft Startup founder, l’iPaaS (integration platform as a service) no-code de Likelava est désormais disponible pour toutes les organisations gérant des données sensibles. Conçue pour offrir une infrastructure privée de pointe, Likelava permet aux entreprises de déployer facilement des automatisations, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité de leurs données. Un immense gain d’efficience dans les organisations

Avec Likelava, les entreprises n’ont plus à choisir entre flexibilité et sécurité, et ont désormais le pouvoir de rendre les automatisations efficientes dans l’organisation et la sécurité des données.

Les fondateurs de l’entreprise sont partis d’un constat simple : les automatisations impliquent d’interconnecter plusieurs services - zapper, notion, calendly par exemple - et donc d’exposer les données de l’entreprise sur plusieurs services, excluant de facto leur utilisation pour les entreprises traitant des données sensibles.

Likelava résout cette problématique des données critiques dans les environnements sensibles. La plateforme offre un environnement contrôlé, avec des fonctionnalités No-Code et Low-Code, pour automatiser les processus métiers sans compromettre la confidentialité des informations sensibles. Que ce soit dans le cloud ou sur site, Likelava propose une solution personnalisable, sans transfert de données, garantissant une intégration fluide et un contrôle total.

L’entreprise se distingue notamment par une approche simplifiée du déploiement d’applications. Son offre, basée sur un modèle flexible et un hébergement sécurisé, s’adapte aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Likelava peut également apporter de l’auto-hébergement sur site, au sein par exemple de PME sensibles à la question de la confidentialité des données

Likelava est notamment partenaire ISV de IONOS pour renforcer sa proposition de valeur avec une infrastructure 100% souveraine, un hébergement sécurisé et conforme aux réglementations (RGPD, NIS2, ISO 27001…), pour une alternative performante aux solutions hyperscalers non européennes.

Les résultats sont probants. Grâce à Likelava, un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) peut industrialiser et automatiser la gestion de badges pour 10 000 utilisateurs avec seulement 5 jours de mise en œuvre et passer de 1h de temps-homme par badge à 5 minutes.