Liberty Global et Juniper Networks annoncent la réussite d’un PoC commun visant à améliorer la fluidité des connexions sur le cloud

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Juniper Networks et Liberty Global révèlent la réussite d’un PoC (Proof of Concept) commun, conçu pour offrir une expérience utilisateur de haute qualité aux clients dont les données et les applications sont hébergées dans plusieurs environnements cloud.

Le PoC comprenait ainsi un système rentable, programmable par logiciel, sécurisé et intégré permettant de connecter de manière cohérente des services et des applications hébergés sur des sites différents et à travers différentes technologies de cloud. Il s’est notamment appuyé sur Juniper Cloud Interlink pour automatiser la création et la gestion de réseaux sécurisés, hybrides et multiclouds dans les environnements publics, sur site et datacenters partagés. Juniper Cloud Interlink est actuellement en phase de développement avancé au sein du Juniper Beyond Labs, un pôle d’innovation qui ouvre la voie à des réseaux axés sur l’expérience de l’utilisateur.

En tant que fournisseur de services réseaux pour des millions de clients particuliers et professionnels, Liberty Global réfléchit de son côté à des solutions innovantes pour améliorer les services de connectivité dans le cloud, alors que les entreprises naviguent dans la complexité des architectures hybrides multicloud tout en devant maintenir des expériences utilisateur sûres, évolutives et de qualité.

De plus en plus d’entreprises migrent leurs applications et leurs données vers le cloud pour bénéficier d’une meilleure capacité de résilience, d’une flexibilité et d’une évolutivité accrues. Cependant, pour des raisons technologiques, fonctionnelles et commerciales, elles sélectionnent généralement différents environnements dans le cloud, y compris des sites centralisés et périphériques pour prendre en charge les applications actuelles et futures. Les moyennes et grandes entreprises possèdent même plusieurs outils qui gèrent différents aspects de leur activité (gestion logistique, dessin, conception et fabrication des composants, inventaire, commandes des clients ou encore paiements). Ces systèmes sont alors susceptibles d’être hébergés dans différents environnements cloud, en fonction d’aspects spécifiques comme les performances, les coûts de stockage et de traitement des données, mais aussi l’emplacement géographique. Cela se traduit par une augmentation du nombre de clients aux prises avec des applications et des services multiples qui doivent être connectés à des technologies, des fournisseurs et des lieux différents pour un grand nombre d’utilisations internes et externes. Liberty Global fournit ainsi des services avancés de connectivité, de communication unifiée, de sécurité et gestion IT, générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards de dollars.

Tous ces éléments causent des difficultés qui peuvent mettre en péril les attentes en matière de niveau de service (SLA), les politiques de sécurité et la capacité des clients à sélectionner la solution cloud optimale pour chaque type de données et d’applications.

Simplifier et optimiser la connectivité multicloud pour les clients

Le PoC ici réalisé constitue une avancée significative pour l’équipe Liberty Global Technology, qui est à la recherche constante de solutions innovantes pour simplifier la connectivité multicloud de ses clients. Juniper Cloud Interlink a ainsi été sélectionné dans le cadre d’un PoC rigoureux visant à tester les capacités de cette technologie innovante à assurer une connectivité multicloud hybride sécurisée et fiable, peu importe le fournisseur et l’emplacement, susceptible d’être combinée avec d’autres solutions cloud existantes. Les passerelles Juniper Cloud Interlink ont été déployées dans un AWS Outpost dans les locaux de Liberty Global à Reading, au Royaume-Uni, et dans des environnements cloud locaux d’AWS et de Google. Elles ont été raccordées avec succès en quelques heures, contre quelques semaines précedemment, et ont pris en charge des services réseau et de sécurité sophistiqués mais faciles à exploiter, tout en maintenant des procédures cohérentes d’un bout à l’autre de la chaîne.

Juniper Cloud Interlink a également répondu aux exigences opérationnelles de Liberty Global en garantissant le respect des applications et des SLA, en offrant une détection proactive des anomalies, une identification immédiate des causes, des notifications automatisées et un temps moyen d’identification (MTTI) et de résolution (MTTR) plus rapides pour les problèmes réseau sur l’ensemble de l’infrastructure. Cette fonctionnalité a en effet été conçue pour les fournisseurs de services et les entreprises, de manière à ce qu’ils puissent développer et commercialiser plus rapidement de nouveaux services rentables, tout en maintenant des standards élevés en matière d’expérience utilisateur.