LexisNexis Risk Solutions annonce un accord définitif pour l’acquisition d’IDVerse

décembre 2024 par Marc Jacob

Fondée en Australie et lancée commercialement en 2018, IDVerse utilise l’IA pour lutter contre la fraude et les deepfakes. Sa technologie propriétaire est alimentée par un réseau neuronal profond qui vérifie l’authenticité des documents d’identité et, avec le consentement du consommateur, fait correspondre le visage du consommateur à la photo sur un document en utilisant des algorithmes biométriques pour la vérification de l’identité et la détection de la vivacité afin de détecter une soumission frauduleuse. La technologie d’IDVerse est capable de vérifier plus de 16 000 types de documents d’identité dans le monde entier, dans des organisations de divers secteurs et dans le secteur public.

LexisNexis Risk Solutions est réputé pour tirer parti de l’analyse des technologies de pointe et des réseaux de données mondiaux afin de fournir aux organisations des informations critiques sur les risques. Ses capacités de pointe permettent une meilleure prise de décision et de meilleurs résultats pour les clients à l’échelle mondiale, et protègent les clients contre la cybercriminalité.

Améliorer l’authentification des documents et la prévention de la fraude

LexisNexis Risk Solutions fournit des solutions d’authentification de documents depuis 2005. La combinaison de la technologie avancée d’IDVerse avec ses offres complémentaires existantes représente une évolution naturelle dans la lutte contre la fraude générée par l’IA.

Les solutions d’IDVerse sont déjà disponibles sur la plateforme de LexisNexis Risk Solutions, conformément à un accord d’alliance préexistant. L’acquisition intégrera les capacités d’IDVerse dans l’ensemble des solutions et améliorera la préparation des clients aux futures menaces de fraude grâce à des solutions avancées alimentées par l’IA, notamment :

• Avantages pour la société : Améliorer la connaissance des risques pour mieux protéger les consommateurs, promouvoir l’inclusion financière pour les consommateurs de confiance et faciliter une position de risque plus optimale pour les organisations dans le monde entier.

• Adaptabilité continue : Combiner les capacités de vérification d’identité de LexisNexis Risk Solutions avec la technologie alimentée par l’IA d’IDVerse pour répondre à l’évolution des besoins des clients et aux nouvelles menaces de fraude.

• Capacités d’authentification de documents à l’échelle mondiale : L’expansion de l’approche mondiale de LexisNexis Risk Solutions en matière de vérification de l’identité permettra de renforcer les défenses contre la fraude générée par l’IA.

• Détection avancée des fraudes : La technologie de l’IA auto-apprenante d’IDVerse met à jour ses modèles de fraude automatiquement, ce qui permet une réponse rapide aux nouvelles stratégies de fraude dans le monde entier. Sa précision avancée permettra aux clients de bénéficier d’une vérification d’identité améliorée et plus complète.

La clôture de la transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et est attendue début 2025. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.