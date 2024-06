LexisNexis acquiert la start-up belge Henchman

juin 2024 par Marc Jacob

LexisNexis Legal & Professional® a conclu un accord pour acquérir Henchman, une start-up de la legaltech qui enrichit les données des systèmes de gestion documentaire (SGD) grâce à l’IA afin d’accélérer la négociation et la rédaction de contrats complexes. Basée en Belgique et fondée en 2020, Henchman compte plus de 170 clients à travers le monde, parmi lesquels figurent des cabinets d’avocats et sociétés de premier plan aux États-Unis et en Europe.

Grâce à cette acquisition, LexisNexis pourra proposer des solutions d’IA générative personnalisées à ses clients du monde entier. Ces derniers bénéficieront des fonctionnalités principales de Henchman via la plateforme Retrieval Augmented Generation 2.0 (RAG 2.0) dans la solution phare Lexis+ AI de LexisNexis, leur permettant ainsi d’exploiter les données fiables de leurs propres clients comme base pour la rédaction par IA générative. Les capacités de Henchman seront également intégrées à Lexis® Create, la solution complémentaire Microsoft word qui permet l’intégration de la rédaction par IA générative au flux de travail dans Word®, Outlook®, Teams® et Copilot®.

Une couche d’intelligence sur les bases de données de contrats afin d’accélérer les tâches rédactionnelles.

Henchman interagit avec le SGD des cabinets d’avocats ou des entreprises pour enrichir leurs travaux internes en indexant les documents de référence au niveau des clauses et en rendant ainsi les données disponibles pour les analyses et la rédaction de contrats. Sa technologie fonctionne tant avec les fournisseurs de SGD spécialisés dans le droit qu’avec les systèmes généraux de gestion de contenu d’entreprise, quelle que soit la langue. Intégrant des paramètres de sécurité et de résolution des conflits qui reflètent les autorisations d’accès aux documents au sein du SGD, la solution de Henchman préserve la confidentialité et le respect de la vie privée de l’organisation utilisatrice. Autant d’avantages dont les clients peuvent profiter en seulement quelques jours après le déploiement de la technologie.

De plus, grâce à des processus technologiques avancés, les clients peuvent rapidement identifier les informations clés stockées dans leurs propres bases de données internes. LexisNexis intégrera cette capacité d’enrichissement de documents améliorée pour proposer de nouvelles solutions de rédaction par IA générative.

La finalisation de la transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et devrait avoir lieu au début du second semestre 2024. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.

Un développement d’IA juridique responsable

LexisNexis développe de manière responsable des solutions d’IA juridique avec une supervision humaine. LexisNexis, faisant partie de RELX, suit les principes d’IA responsable de RELX, en considérant l’impact réel de ses solutions sur les personnes et en prenant des mesures pour prévenir la génération ou l’amplification de biais discriminatoires.

Lexis+ AI fournit des résultats fiables avec une technologie de chiffrement et de confidentialité de pointe pour garantir la sécurité des données. Lexis+ AI s’appuie sur la plateforme propriétaire RAG 2.0 de LexisNexis, largement améliorée. Ses réponses sont générées à partir du plus vaste référentiel mondial de contenus juridiques constamment mis à jour, garantissant ainsi des réponses de qualité supérieure basées sur des références juridiques toujours actualisées.

Les documents téléchargés sont systématiquement supprimés à l’issue de chaque session et les utilisateurs peuvent facilement gérer ou supprimer l’historique de leurs conversations. La solution s’améliore continuellement grâce à des centaines de milliers d’exemples de réponses évalués par des experts juridiques LexisNexis. Ces évaluations servent à ajuster et perfectionner les modèles d’IA utilisés. LexisNexis emploie plus de 2 000 ingénieurs, data scientists et experts pour développer, tester et valider ses solutions, et fournir des informations complètes et faisant autorité.