Les technologies cloud d’Alibaba Cloud améliorent l’expérience spectateurs des Jeux de Paris 2024

août 2024 par Marc Jacob

"Alibaba joue un rôle essentiel dans le soutien de la technologie pendant les Jeux olympiques, en augmentant considérablement l’efficacité et la durabilité des opérations. Notre partenariat s’étend au-delà des JO, Alibaba jouant un rôle déterminant dans notre programme olympique en nous aidant à exploiter le grand potentiel de l’IA de manière responsable. Tous ces exemples montrent qu’Alibaba est le partenaire idéal pour façonner notre avenir numérique", a déclaré Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO).

Gestion des actifs médias avec une solution d’archivage basée sur l’apprentissage IA

La solution Media Archiving AI du CIO représente une avancée majeure dans l’archivage des médias sportifs. Exploitant la puissance du cloud, cette solution offre des fonctionnalités avancées de recherche visuelle, une catégorisation automatique des contenus multimédias, et la génération de séquences vidéo grâce à des outils de gestion des ressources multimédias basés sur l’IA.

Grâce à l’IA visuelle d’Alibaba Cloud, les moments forts des matchs de boxe et de tir à l’arc de Paris 2024 sont automatiquement identifiés et compilés en vidéo. Cette fonctionnalité permet aux professionnels des médias de créer des reportages plus riches, améliorant ainsi l’expérience de visionnage pour le public mondial. Par ailleurs, les algorithmes d’IA d’Alibaba Cloud optimisent l’indexation et la catégorisation des vastes collections audiovisuelles et photographiques olympiques, souvent vieilles de plusieurs décennies. Cela rend les archives olympiques plus accessibles, facilite la découverte de contenu, et améliore les flux de travail de gestion des actifs médias.

"Nous sommes ravis de soutenir le programme d’IA du CIO", a déclaré Selina Yuan, présidente des activités internationales d’Alibaba Cloud Intelligence. "Nos initiatives d’IA basées sur le cloud sont conçues pour aider à transformer l’expérience des médias et des spectateurs mondiaux des Jeux olympiques. Nous sommes déterminés à fournir des innovations qui contribuent à rendre les Jeux olympiques plus efficaces, plus engageants, plus durables et plus inclusifs pour toutes les parties prenantes."

Accentuer les moments clés des Jeux avec des ralentis à 360 degrés

Lors de Paris 2024, les systèmes de rediffusion multicaméras d’OBS Cloud, fruit d’une collaboration entre les services de diffusion olympique (OBS) et Alibaba Cloud, ont produit des ralentis à 360 degrés avec arrêt sur image. Les séquences capturées étaient envoyées vers le cloud, où la puissance de calcul d’Alibaba Cloud, exploitant l’IA, permettait une reconstruction spatiale en direct et un rendu 3D en temps réel. Ces replays, conçus pour offrir une meilleure compréhension des moments clés des matchs, étaient ensuite partagés sur la plateforme Content+ d’OBS, facilitant une analyse approfondie pour tous les détenteurs de droits médias (MRHs).

Au cours de Paris 2024, les systèmes ont produit et livré des milliers de clips de rediffusion, couvrant une gamme de sports tels que le basket-ball, la gymnastique, le tennis, le volley-ball de plage et le rugby à sept. Le système de rediffusion multi-caméras fait partie du nouveau système OBS Cloud 3.0, qui a été utilisé comme principale méthode de distribution de contenu à distance pour soutenir la couverture de diffusion olympique des MRH, y compris la spectaculaire cérémonie d’ouverture de Paris 2024 qui a attiré des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier.

"Des technologies comme celles d’Alibaba Cloud nous aident à raconter l’histoire des meilleurs athlètes du monde, mais aussi l’histoire du monde qui se rassemble d’une manière plus passionnante et plus inspirante. Avoir des partenaires comme Alibaba qui nous aident à réaliser ce rêve est très précieux pour nous", a déclaré Yiannis Exarchos, PDG d’OBS.

Des vidéos animées pour améliorer l’engagement des spectateurs

Pour rendre l’expérience des spectateurs encore plus divertissante et engageante, Alibaba Cloud a lancé Cloud Memento, un outil innovant qui transforme les photos statiques des participants en vidéos animées immersives grâce à l’IA. Les fans ont pu découvrir cette technologie sur trois sites emblématiques : le stade de la Tour Eiffel, le Champ-de-Mars et les Invalides.

En plus d’encourager leurs athlètes favoris depuis les gradins, les spectateurs pouvaient repartir avec une vidéo personnalisée les montrant en train de pratiquer des sports olympiques comme le tir à l’arc, le volley-ball de plage, le judo et la lutte. Ces vidéos, créées avec Cloud Memento, intègrent également des monuments historiques tels que la Tour Eiffel. Cette technologie avancée convertit des images 2D en vidéos animées dynamiques, capturant des mouvements sportifs complexes avec une fluidité et une continuité remarquables.

Colorisation de séquences d’archives olympiques centenaires

Alibaba Cloud a aidé à restaurer et à coloriser des images d’archives olympiques des Jeux de Paris 1924, permettant au public contemporain de vivre ces moments emblématiques avec une meilleure qualité de visionnage et des couleurs vives. En outre, Alibaba Cloud a utilisé sa technologie de colorisation pour produire "To the Greatness of Her", un court métrage de 8 minutes mettant en lumière l’évolution de l’égalité des genres dans le sport. Ce film, qui présente des photographies restaurées et colorisées d’athlètes féminines célèbres, a été présenté lors de la soirée Alibaba à Paris.

Une solution de développement durable minimise les pertes d’énergie pendant les Jeux

Pour aider à mesurer et à analyser la consommation d’électricité sur les sites de compétition pendant Paris 2024, Alibaba Cloud a aidé le CIO à déployer sa solution de durabilité axée sur les données - Energy Expert. Basée sur l’intelligence intégrée dans le cloud et les modèles d’IA basés sur l’apprentissage profond d’Alibaba Cloud, Energy Expert a fourni une analyse précise pour produire des prévisions et des recommandations spécifiques aux sites, telles que l’optimisation de la demande d’électricité afin de minimiser le gaspillage d’électricité pour les futurs Jeux.

Lancement de la boxe virtuelle intelligente à l’Alibaba Wonder Avenue

Alibaba Cloud a également présenté son projet Smart Virtual Boxing. Le LLM Qwen, propriété d’Alibaba Cloud, a été appliqué pour permettre l’analyse des mouvements et des performances de chaque joueur pendant le match de boxe virtuelle, en fournissant des commentaires en temps réel en anglais et en français sur l’approche de chaque joueur et en prédisant leur performance au prochain tour, enrichissant ainsi l’expérience du spectateur. La fonctionnalité Smart Virtual Boxing a été présentée à l’Alibaba Wonder Avenue (AWA),

"Les sports virtuels sont de plus en plus populaires dans le monde entier, améliorant l’accessibilité et encourageant une participation plus diversifiée aux sports", a ajouté M. Yuan. "Nous nous engageons à étendre les avantages des technologies innovantes aux sports traditionnels et aux disciplines de sport électronique.