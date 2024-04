Les Switches Metro Ethernet d’Alcatel-Lucent Enterprise sont désormais certifiés par le MEF

avril 2024 par Marc Jacob

Alcatel-Lucent Enterprise annonce la certification de ses Switches Metro Ethernet par le Metro Ethernet Forum (MEF), l’association professionnelle mondiale des fournisseurs de réseaux, de cloud et de technologies qui participent à accélérer la transformation numérique des entreprises. Elle propose des services dynamiques, fiables et certifiés qui permettent aux entreprises d’adopter leur propre processus de transformation numérique et de développer leur activité.

Les OmniSwitch® 6570M, OmniSwitch® 6560 et OmniSwitch® 6465T d’Alcatel-Lucent Enterprise ont été testés et validés conformes aux spécifications rigoureuses de performance, d’assurance et d’agilité du MEF 3.0, répondant aux besoins des fournisseurs de services, des opérateurs, des villes intelligentes et des entreprises.

La certification par le MEF des modèles OmniSwitch d’Alcatel-Lucent Enterprise donne aux clients de Metro Ethernet l’assurance que leur trafic utilisateur peut être acheminé en toute sécurité à travers les réseaux des fournisseurs de services, de manière flexible, résiliente et évolutive. Tous les Switches certifiés sont également optimisés pour l’exploitation, l’administration et la maintenance (OAM). Les utilisateurs peuvent facilement identifier les problèmes liés aux flux, visualiser les paramètres de qualité de service, analyser les schémas de trafic et effectuer des tests de transfert ainsi que des contrôles de résultats à la demande.