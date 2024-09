Les stratégies de stockage éco-responsable ouvrent-elles la voie aux datacenter durables ?

septembre 2024 par Pierre Aguerreberry, VP Sales Southern Europe chez DataCore Software

Dans le monde numérique en croissance constante, les data centers sont des bêtes de somme qui travaillent sans relâche pour stocker et gérer l’avalanche colossale des informations que nous générons. Cependant, cette infrastructure critique représente un lourd fardeau environnemental et financier. Les data centers sont connus pour leur consommation d’énergie élevée : ils produisent une forte chaleur, ce qui nécessite l’ajout de systèmes de refroidissement supplémentaires pour maintenir leur fonctionnement. C’est d’autant plus le cas lorsque les infrastructures sont devenues tentaculaires en raison de la croissance fulgurante des données. Cela entraîne la montée en flèche des factures d’énergie et une empreinte carbone considérable, ce qui soulève des inquiétudes sur la durabilité à long terme.

Des prévisions datant de 2018 indiquaient que les datacenters allaient consommer jusqu’à 20 % de l’électricité mondiale en 2025 et contribuer à hauteur de 5,5 % aux émissions de carbone globales, notamment en raison du développement fulgurant de l’IA et de l’IoT. Il est donc urgent de trouver des solutions durables pour les données.

Le mouvement en faveur du data center éco-responsable révolutionne notre manière de stocker et gérer les données, en mettant l’accent sur la durabilité sans compromettre la sécurité ou les performances. L’adoption de stratégies innovantes par les organisations encourage l’adoption du stockage éco-responsable, composant essentiel qui non seulement vise une utilisation efficace de l’énergie, mais aussi réinvente le stockage des données afin de réduire au minimum l’impact environnemental et d’optimiser l’efficacité opérationnelle. Ce changement ouvre la voie à un avenir où les infrastructures numériques et la responsabilité environnementale pourront coexister en harmonie.

Qu’est-ce que le stockage éco-responsable ?

Le stockage éco-responsable fait référence à des méthodes et des technologies de stockage des données qui respectent l’environnement. Il comprend une large gamme de pratiques, du déploiement de matériel à faible consommation énergétique à la mise en œuvre de solutions permettant de réduire l’empreinte des données. L’objectif du stockage éco-responsable est de réduire au maximum la consommation d’énergie et les émissions de carbone associées, afin de soutenir les objectifs de durabilité des data centers actuels.

Le stockage éco-responsable vise à réduire l’empreinte environnementale, mais aussi à diminuer les coûts opérationnels. Les technologies éco-énergétiques permettent de réduire considérablement la consommation d’énergie, tandis que des opérations plus intelligentes peuvent garantir une gestion optimale des données et éviter ainsi des pratiques dispendieuses. Cette synergie entre avantages environnementaux et économies de coûts fait du stockage éco-responsable un facteur clé pour l’avenir de la gestion des données.

En particulier, les meilleures pratiques présentent comment rendre le stockage éco-responsable pour maximiser l’efficacité et la durabilité des data centers.

1) Optimiser l’utilisation des ressources existantes

Avant tout, il est essentiel d’optimiser l’utilisation des ressources de stockage existantes, afin de s’assurer que chaque disque disponible puisse être utilisé pour stocker des données. Au cours des 20 dernières années, la virtualisation du stockage a joué un rôle central pour réaliser cet objectif. Cette technique dissocie la liaison directe 1:1 entre le stockage physique et les applications ou les utilisateurs, en créant un pool virtuel de ressources de stockage qui peut être géré plus efficacement.

Elle facilite la gestion centralisée et permet une attribution dynamique de l’espace de stockage sur plusieurs appareils, quelle que soit leur configuration physique. De plus, elle favorise l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs, simplifie l’intégration de nouvelles technologies dans l’infrastructure existante et permet d’effectuer des migrations de données sans interruption. Non seulement ces avantages améliorent l’efficacité et l’évolutivité des systèmes de stockage, mais ils garantissent également que les data centers peuvent s’adapter à la croissance et à la modernisation, sans augmenter la consommation d’énergie ou l’empreinte carbone de manière exponentielle.

2) Réduire au minimum l’empreinte des données

La déduplication et la compression des données sont des techniques essentielles qui réduisent la capacité de stockage nécessaire pour les données et améliorent ainsi l’efficacité des stratégies de stockage éco-responsables. La déduplication garantit que les données redondantes du système de stockage ne seront pas stockées plusieurs fois dans leur taille d’origine. Une fois qu’un premier ensemble de données redondant est stocké, chaque ensemble de données identique fera ultérieurement référence à l’original, ce qui évite toute duplication inutile. L’espace de stockage nécessaire est ainsi considérablement réduit, ce qui diminue à la fois l’empreinte physique et la consommation d’énergie des data centers. La compression réduit encore la taille des données pour permettre de stocker plus de données dans moins d’espace et de réduire la bande passante nécessaire aux transferts de données. Il est possible de renforcer ces avantages en intégrant intelligemment l’optimisation de la capacité à la hiérarchisation du stockage et en tirant parti de l’IA/ML pour réduire l’empreinte des données sans affecter les performances.

3) Équilibrage de charge et placement de données intelligents

L’utilisation efficace des ressources de stockage dans les data centers éco-responsables est cruciale pour la durabilité. Elle implique deux stratégies clés : équilibrage de charge et placement des données. L’équilibrage de charge garantit une répartition uniforme des charges de travail sur les différents périphériques de stockage afin d’éviter de surcharger un seul système. Cela améliore l’efficacité, mais aussi diminue la consommation d’énergie en réduisant au minimum les besoins en refroidissement. Le placement des données optimise l’emplacement de stockage des données : les données hautes performances souvent consultées sont placées dans un emplacement offrant un accès plus rapide et une latence réduite, tandis que les données plus froides sont stockées sur des supports plus lents et plus économes en énergie. Cela contribue à réduire encore davantage la consommation d’énergie et les coûts. Les technologies d’intelligence artificielle et de Machine Learning améliorent ces processus en optimisant le mouvement des données de manière dynamique et intelligente. Ces approches intégrées aident les data centers éco-responsables à obtenir de meilleures performances tout en respectant l’environnement.

4) Gestion intelligente de l’énergie dans les systèmes de stockage

La gestion adaptative de l’énergie dans les systèmes de stockage implique l’utilisation de technologies avancées pour adapter la consommation d’énergie aux demandes fluctuantes des charges de travail. Ces systèmes se mettent hors tension ou passent en mode économie d’énergie de manière intelligente lors des périodes de faible demande et se réactivent rapidement si nécessaire. Cette approche permet non seulement de réduire la consommation d’énergie inutile, mais également de prolonger la durée de vie du matériel en réduisant son usure. La mise en œuvre d’alimentations électriques économes en énergie et de technologies de refroidissement adaptées aux conditions thermiques actuelles permet d’optimiser encore davantage la consommation d’énergie. Cela contribue à améliorer à la fois la durabilité et la rentabilité des data centers.

Software-Defined Storage et informatique éco-responsable

Le Software-Defined Storage (SDS) sert la cause de l’informatique éco-responsable en exploitant la puissance de la virtualisation du stockage et en fournissant des services de données complets. Les équipes informatiques peuvent ainsi s’adapter rapidement à l’évolution des besoins en données et des conditions environnementales, tout en favorisant des opérations économes en énergie.

Le SDS est indépendant du matériel et prend en charge n’importe quel disque, peu importe sa marque ou son modèle. La capacité de stockage peut ainsi être mise à l’échelle de façon granulaire en fonction des besoins. Cette adaptabilité permet une évolutivité presque illimitée et une intégration fluide des technologies futures. De plus, le SDS favorise le recyclage des ressources de stockage : les systèmes inutilisés peuvent être recyclés ou réutilisés dans l’infrastructure SDS. Cela contribue à améliorer les configurations de stockage avec des services de données de haute qualité et prolonge la durée de vie du matériel. Non seulement cette pratique réduit le gaspillage, mais elle met aussi les clients en meilleure position pour négocier leurs futures acquisitions de matériel auprès des fournisseurs, car ils sont en mesure de démontrer la durabilité et la viabilité de leur infrastructure de stockage.

De plus, le SDS facilite la mise en œuvre de pratiques écologiques telles que la déduplication, la compression et la hiérarchisation assistée par l’IA. En optimisant l’affectation des ressources et en automatisant les processus qui nécessitent en général une intervention manuelle, le SDS améliore l’efficacité opérationnelle, diminue la consommation d’énergie et réduit au minimum l’empreinte environnementale de votre stockage.

Assurer l’amélioration continue des pratiques informatiques éco-responsables

Pour améliorer sans cesse l’efficacité environnementale de votre data center il est aussi utile de prendre en compte ces conseils :

• Audits d’efficacité réguliers : évaluer régulièrement les systèmes de stockage pour en améliorer l’efficacité.

• Actualisation et mise à niveau : moderniser et mettre à niveau le matériel existant avec des technologies économes en énergie.

• Solutions de refroidissement globales : optimiser les systèmes de refroidissement pour les adapter aux besoins spécifiques du data center, en utilisant des méthodes naturelles autant que possible.

• Intégration des énergies renouvelables : mettre en œuvre des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne pour réduire les émissions de carbone.

• Achats durables et recyclage : adopter des stratégies d’approvisionnement respectueuses de l’environnement et des programmes de recyclage efficaces pour les déchets électroniques.

Conclusion

Le stockage éco-responsable constitue un progrès important vers la gestion durable des data centers. Plus nous continuerons à nous appuyer sur des solutions numériques, plus la mise en œuvre de pratiques de stockage éco-responsables sera cruciale pour créer des data centers non seulement efficaces et rentables, mais aussi responsables en matière de préservation des ressources de notre planète. Cet alignement du progrès technologique sur la conscience écologique fixe une nouvelle norme pour les data centers, afin de garantir leur contribution positive à notre monde.