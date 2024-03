Les solutions WORM d’Apacer sont lancés

mars 2024 par Marc Jacob

La sécurité intégrée bénéficiera grandement des lecteurs et cartes mémoire industriels WORM (Write Once, Read Many) d’Apacer. Sur ces appareils, les données ne peuvent être écrites qu’une seule fois, évitant ainsi leur effacement, modification ou écrasement. De manière unique, les produits WORM d’Apacer prennent en charge de nombreux hôtes et n’ont aucune restriction matérielle. Les disques Apacer WORM ont déjà été utilisés avec succès dans les machines à voter, mais ils offrent également une sécurité intégrée dans les domaines de la finance, de la fiscalité, du droit, de la médecine et des caisses enregistreuses. A partir de mars 2024, la série sera disponible dans des capacités de 8 à 128 Go avec des interfaces SD 6.1.

Apacer lancera un module de mémoire entièrement sans plomb qui permettra aux clients d’utiliser des modules DDR5 sans avoir besoin de revalidation lorsque les exemptions de la directive RoHS de l’UE pour le plomb expireront en juillet 2024 (RoHS 7 (c)-I) et juillet 2026 (RoHS 7(c)-V). Les séries DDR5 4800 et 5600 d’Apacer sont équipées d’éléments de résistance entièrement sans plomb – ce qui représente une avancée significative en matière de développement durable.

Pour les applications critiques, Apacer présentera sa série de SSD haute capacité ST180-25 avec des capacités allant jusqu’à 16 To. Les SSD certifiés FIPS 140-2 constituent la solution idéale pour les clients travaillant avec des agences fédérales américaines ou nécessitant une sécurité plus élevée, comme les soins de santé, les services financiers, l’infrastructure 5G et la défense.

Pour mieux servir les petites et moyennes entreprises, la série de SSD d’entreprise d’Apacer offre des capacités et des performances élevées, une excellente fiabilité ainsi qu’une faible latence. Des technologies à valeur ajoutée telles que DWPD>1 (Drive Writes per Day), le cryptage des données et la protection contre les coupures de courant permettent aux clients d’optimiser le fonctionnement de leurs centres de données et de leurs serveurs Edge. La série devrait obtenir prochainement les certifications « Windows Hardware Quality Lab » et « VMware Ready ».

De nombreux autres produits et technologies seront exposés au salon, tels que

Les eMMC compactes d’Apacer pour les systèmes embarqués

– Offrent une grande flexibilité de conception pour des applications allant de l’électronique grand public aux appareils industriels

– Disponible dans des capacités de 8 à 128 Go

– Fonctionnement à large plage de température en option.

Technologie de sauvegarde et de récupération CoreSnapshot 2

– Une démonstration en direct avec Allxon présentera un cycle complet de sauvegarde et de récupération en quelques secondes

– La nouvelle récupération automatique lance le processus automatiquement

CorePower (alias Protection contre les pertes de puissance)

– Désormais disponible non seulement pour les interfaces SATA mais également pour PCIe

L’engagement continu d’Apacer en faveur de l’ESG l’a amené à développer ces technologies et produits de pointe. L’entreprise a obtenu le statut Argent sans aucune conclusion prioritaire dans le processus d’audit validé (VAP) de la RBA, l’une des principales normes en matière de vérification de conformité sur site, avec 163,1 points. Cela place Apacer à l’avant-garde de la durabilité dans l’industrie. Apacer a développé certains des produits présentés à l’embedded world selon des critères ESG. Les modules DDR5 entièrement sans plomb contribuent à une meilleure protection de l’environnement et à une meilleure justice sociale. Et les produits WORM et FIPS ainsi que la technologie CorePower aident les clients à se conformer à leurs politiques de gouvernance d’entreprise.