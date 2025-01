Les revendeurs sont très demandés par les CISOs français qui prévoient d’investir dans la sécurité du cloud computing à l’horizon 2025

janvier 2025 par Westcon-Comstor

Le fournisseur mondial de technologies et distributeur spécialisé a interrogé 500 responsables de la sécurité CISOs (Chief Information Security Officers) et cadres supérieurs en sécurité dans des organisations de plus de 1 000 employés, réparties dans cinq pays : la France, l’Allemagne, l’Italie, les Émirats Arabes unis et le Royaume-Uni.

Parmi les principales conclusions, en France, 81 % des responsables de la sécurité prévoient d’investir dans la Cloud-Native Application Protection Platform (Cloud-Native Application Protection Platform _ CNAPP) et d’autres technologies de sécurité cloud au cours des 12 prochains mois. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne internationale de 83 %.

Sur l’ensemble des marchés géographiques, les trois principales priorités d’investissement sont la gestion de la posture de sécurité basée sur l’IA (AI Security Posture Management _ AI-SPM), la gestion de la posture de sécurité cloud (Cloud Security Posture Management _ CSPM) et la gestion de la posture de sécurité des applications (Application Security Posture Management _ ASPM).

En France, il existe un désir particulièrement fort d’investir dans l’analyse des API et la gestion de la posture de sécurité des données, avec respectivement 25 % et 21 % des personnes interrogées qui les considèrent comme des priorités d’investissement.

Cette volonté d’investir crée des opportunités de croissance significatives pour les revendeurs dans des domaines spécifiques.

La grande majorité des personnes interrogées (95 %) sur l’ensemble des marchés font actuellement appel à des revendeurs et des fournisseurs de services de sécurité gérés pour l’achat et le déploiement de ces solutions.

La formation et l’accompagnement figurent parmi les avantages les plus valorisés des revendeurs aux yeux des responsables de la sécurité basés en France adoptant le CNAPP. En effet, 40 % d’entre eux les considèrent comme leur principale exigence, ce qui témoigne d’une forte demande d’assistance pour acquérir les connaissances nécessaires à l’optimisation les capacités de sécurité dans le cloud.

Un peu moins d’un tiers (32 %) des répondants basés en France ont souligné que l’accès rentable à de nouvelles solutions était la principale raison de s’engager avec des revendeurs, tandis que 29 % ont déclaré que ce qu’ils apprécient avant tout chez les revendeurs, c’est l’aide pour naviguer sur le marché de la sécurité du cloud et pour identifier les meilleures solutions.

Interrogés sur les principaux moteurs de l’adoption du CNAPP, les responsables de la sécurité ont mis en avant la nécessité de consolider les capacités dans une seule plateforme unifiée, réduisant ainsi la complexité et les angles morts liés à l’utilisation de plusieurs fournisseurs et outils de cybersécurité.

Parmi les autres facteurs de motivation figurent la nécessité d’intégrer les tests de sécurité et de conformité de manière transparente, et le désir d’unifier la visibilité des risques dans les environnements cloud et le cycle de développement des applications.

Environ deux tiers (65 %) des responsables de la sécurité en France s’accordent sur la nécessité d’adopter une approche DevSecOps pour s’aligner sur la tendance « shift left », qui voit les responsabilités opérationnelles se déplacer vers les développeurs et les architectes cloud. Ce chiffre est inférieur à la moyenne internationale de 75 %.

La publication de cette étude coïncide avec l’annonce par Westcon-Comstor de son intention d’établir une nouvelle stratégie de cybersécurité « X2C » (everything to cloud) en 2025, visant à stimuler la croissance des revendeurs et des fournisseurs autour des quatre piliers : du code au cloud, des infrastructures au cloud, des données au cloud et des identités au cloud.

« Les CNAPP offrent une approche holistique pour sécuriser les infrastructures cloud, rassemblant diverses fonctions et capacités de sécurité en une seule plateforme unifiée pour fournir une sécurité complète tout au long du cycle de vie du développement logiciel, du code au cloud », a déclaré Daniel Hurel, Vice-président senior, Cybersecurity & Next-Generation Solutions EMEA chez Westcon-Comstor. « Alors que le marché de la sécurité cloud continue d’évoluer, nous voyons les CNAPP devenir la solution incontournable pour sécuriser les charges de travail cloud. Notre étude suggère que cela représente une opportunité pour le channel, avec une demande particulièrement forte pour la formation et l’accompagnement. Les partenaires qui s’imposent dans ce domaine à forte croissance peuvent espérer en récolter les bénéfices en 2025 et au-delà. »