Les prédictions 2025 en matière de cybersécurité de Keeper Security

décembre 2024 par Keeper Security

« Les systèmes éducatifs resteront une cible privilégiée pour les cybercriminels en 2025 en raison des vastes quantités de données personnelles et financières sensibles qu’ils collectent. Selon CISA, les écoles primaires et secondaires enregistrent en moyenne plus d’un incident cybernétique par jour d’école, ce qui souligne la vulnérabilité du secteur. Cette tendance s’étend aux établissements d’enseignement supérieur, qui sont confrontés à des risques supplémentaires en raison de l’intégration de données de recherche complexes, de la propriété intellectuelle et des environnements de réseaux ouverts. Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, il est essentiel de renforcer la cybersécurité à tous les niveaux de l’enseignement. » déclare Darren Guccione, CEO et cofondateur de Keeper Security.

« En 2025, les principes fondamentaux de la cybersécurité seront au cœur des programmes de l’enseignement primaire et secondaire et de l’enseignement supérieur. Ce changement reflète la reconnaissance du fait que la cyberhygiène doit être enseignée le plus tôt possible et renforcée tout au long du parcours académique d’un étudiant. Les établissements d’enseignement supérieur augmenteront leurs investissements dans la formation à la cybersécurité, non seulement pour protéger leurs systèmes, mais aussi pour former la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité.

Pour soutenir cette transformation, les collaborations entre les experts en cybersécurité, les organisations du secteur public et les établissements d’enseignement vont s’intensifier. Des initiatives telles que Flex Your Cyber et les ressources des agences gouvernementales fourniront des outils et des conseils pratiques adaptés aux étudiants, aux parents, aux éducateurs et aux administrateurs. En donnant la priorité à la sensibilisation et à la préparation à la cybersécurité de tous ces groupes, les systèmes éducatifs à tous les niveaux peuvent mieux se défendre contre les cybermenaces modernes tout en donnant à l’ensemble de la communauté les moyens de construire un avenir numérique plus sûr et plus résilient. »