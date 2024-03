Les personnes endeuillées doivent se méfier : Démêler l’écheveau de la tromperie des faux sites d’annonces nécrologiques

mars 2024 par Secureworks®

Une nouvelle recherche menée aujourd’hui par Secureworks® Counter Threat Unit™ met en garde les personnes endeuillées contre une escroquerie ciblant les personnes en deuil via les nécrologies et les informations funéraires. Grâce à l’outil d’IA, les escrocs profitent des personnes au moment où elles sont le plus vulnérables, les manipulent pour qu’elles visitent des sites web frauduleux et les effraient pour qu’elles achètent des logiciels dont elles n’ont pas besoin. Le CTU™ classe cette escroquerie dans la sous-catégorie des escroqueries liées au deuil, qui sont en augmentation.