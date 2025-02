Les parkings NewAirpark élèvent l’expérience client grâce aux solutions intelligentes de MOBOTIX

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NewAirpark a réalisé des aménagements pour accroître sa capacité d’accueil afin de répondre à la croissance de sa fréquentation et y implanter son nouveau siège social. Avec Horizon Security et MOBOTIX, l’entreprise a déployé des solutions de vidéoprotection avancées pour sécuriser le site, fluidifier l’expérience client et répondre aux besoins de son développement futur.

Situé entre l’aéroport de Bâle-Mulhouse et les gares de Bâle, Mulhouse et Saint Louis et proche de l’autoroute A35, le parking enregistre une croissance de sa fréquentation ces dernières années. Pour absorber ce flux de nouveaux voyageurs et augmenter sa capacité d’accueil, la société a entrepris l’aménagement d’un nouveau parking de 700 places. En parallèle, NewAirpark a construit sur le site, un nouveau bâtiment pour accueillir le nouveau siège social de l’entreprise.

Pour sécuriser ces extensions, améliorer l’expérience client et optimiser les processus, la société s’adresse à Horizon Security, installateur de solutions de vidéoprotection, partenaire MOBOTIX.

Le nouveau dispositif de vidéoprotection MOBOTIX : de nouvelles opportunités pour NewAirpark et une expérience client fluidifiée

Ainsi, pour répondre aux besoins de NewAirpark, Horizon Security a complété le dispositif existant avec 20 nouvelles caméras MOBOTIX dernières générations, intérieures et extérieures, connectées à la plateforme de gestion ouverte MOBOTIX HUB.

Pour fluidifier le contrôle d’accès et optimiser l’expérience client, deux caméras MOBOTIX M73 équipées de la solution VaxALPR – système de reconnaissance de plaques d’immatriculation développé par VAXTOR, partenaire de MOBOTIX – ont été positionnées aux entrées et sorties du parking. Lors de leur enregistrement via la plateforme de réservation NewAirpark, les clients indiquent leur immatriculation, le type de véhicule, la durée d’occupation, et procèdent au paiement. Ces informations sont transmises automatiquement aux caméras via MOBOTIX HUB qui autorisent ou bloquent les accès. Grâce à ce dispositif, la société peut ainsi prévenir toute fraude en s’assurant de la conformité des informations fournies par le client et bloquer la sortie s’ils ne sont pas à jour de leur règlement, minimisant ainsi les pertes financières.

Pour sécuriser les parkings, Horizon Security a également disposé cinq caméras multidirectionnelles S74 capteur Ultra LowLight Day&Night (dont quatre à vision panoramique) et quatre caméras à dôme fixe D71 à l’entrée et à la sortie. Grâce à la haute qualité d’image de ces caméras, la société est en mesure de vérifier l’aspect général du véhicule à l’entrée et à la sortie du parking en cas d’incident.

Pour sécuriser le nouveau bâtiment, Horizon Security a mis en place des dispositifs de vidéoprotection et de contrôle d’accès aux huit entrées et sorties. Chaque lecteur de badge a été couplé avec des caméras de la série Mx6 via MOBOTIX HUB. Cette interface avec le contrôle d’accès permet ainsi de retrouver facilement des vidéos associées à ces évènements et d’offrir une gestion plus précise des évènements.

La flexibilité et l’adaptabilité de MOBOTIX HUB au service de l’optimisation des processus

Pour gérer le dispositif existant ainsi que les nouvelles caméras MOBOTIX depuis une seule et même plateforme et ainsi simplifier le travail des opérateurs, Horizon Security a fait le choix de la plateforme ouverte de gestion vidéo MOBOTIX HUB, prenant en charge tous les systèmes vidéo MOBOTIX compatibles ONVIF et avec 10 000 autres caméras et périphériques.

Le choix de MOBOTIX HUB a également été motivé par la possibilité d’interfacer la plateforme avec d’autres systèmes de gestion des installations liées à la sécurité du site ; le contrôle d’accès et la plateforme de réservation.

« Nous nous sommes installés autour d’une table avec les représentants de MOBOTIX, de NewAirpark et ses éditeurs de la plateforme de réservation et de contrôle d’accès pour développer deux API pour interfacer ces solutions avec la plateforme de gestion vidéo ouverte MOBOTIX HUB » explique Serge Hazoumé, Responsable Département Vidéoprotection & Contrôle d’Accès chez Horizon Security.

Cette solution tout-en-un apporte ainsi du confort de travail pour les opérateurs et optimise les processus. La recherche d’incident est en effet facilitée et accélérée et le contrôle d’accès des véhicules fluidifié et renforcé. L’évolutivité de la plateforme permet également à NewAirpark de couvrir les besoins à venir en termes de sécurité, de sûreté ou d’exploiter d’autres possibilités offertes par la vidéo intelligente.

« Horizon Security a su répondre à nos besoins et dépasser notre demande initiale pour optimiser la sécurité et les processus sur notre site grâce aux solutions MOBOTIX » témoigne Laurent Girardier, gérant de la société NewAirpark.