Les opérations autonomes qui peuvent alléger les lourdes charges de travail des équipes informatiques sont à portée de main

mars 2025 par Krishna Sai, vice-président senior Technologie et Ingénierie, SolarWinds

Également connue sous le nom de Gestion des opérations par l’intelligence artificielle, cette approche aide les équipes informatiques à garantir des performances optimales des sites web, applications, bases de données et infrastructures. Elle utilise l’IA pour identifier les causes des pannes ou des problèmes de performance afin que les équipes informatiques puissent intervenir et prendre les mesures qui s’imposent.

Jusqu’à récemment, ces outils étaient élaborés sur des petits modèles de langage sur mesure entraînés à répondre à des besoins spécifiques, à savoir l’identification et la résolution de problèmes informatiques.

Les opérations informatiques autonomes sont à notre portée

Mais aujourd’hui, avec l’essor des grands modèles de langage (LLM) comme GPT-4, nous arrivons au point où l’IA peut fournir des opérations autonomes entièrement optimisées. C’est là que l’IA et l’apprentissage automatique (AA) peuvent se charger entièrement des tâches de prévision et de prise de décision à la place des équipes informatiques. Jamais ce scénario n’a été aussi concret.

C’est, sans aucun doute, le changement de paradigme que le secteur attend depuis longtemps. L’autonomie des opérations allégera la charge de travail toujours plus importante des équipes informatiques humaines concernant la gestion et l’administration informatiques.

Si plusieurs problèmes liés à la pénurie de compétences informatiques peuvent être résolus, certains craignent qu’à l’avenir, la sécurité de l’emploi soit menacée. Cette réaction est tout à fait compréhensible, mais elle est également disproportionnée, et ce pour deux raisons.

Une solution à un problème actuel

Tout d’abord, les entreprises ont déjà des difficultés à engager suffisamment d’effectifs pour gérer des environnements informatiques de plus en plus complexes. Ensuite, les opérations autonomes ne sont conçues que pour remplacer les tâches routinières et répétitives des équipes informatiques soumises à de fortes pressions.

Par exemple, les équipes informatiques et spécialisées dans le cloud consacrent environ 44 % de leur temps aux tâches routinières pour s’assurer que tout fonctionne correctement. Les gains de productivité potentiels qui pourraient être dégagés en allégeant la charge de travail des équipes informatiques changeraient la donne. Imaginez toutes les innovations possibles avec ce temps désormais disponible.

De plus, des outils existent et promettent d’améliorer radicalement le temps de résolution des incidents informatiques.

Cela représente un revirement de taille en matière de cybersécurité, car l’IA détecte les problèmes et déclenche des réponses et des résolutions dans la totalité de l’environnement. Mais ce n’est que le début. L’avènement des opérations pilotées par l’IA ouvre un nouveau chapitre dans la gestion des systèmes informatiques. Elles peuvent permettre aux professionnels de l’informatique de ne plus s’occuper des tâches routinières, mais essentielles, et de se concentrer sur ce qui compte le plus. La réalité des systèmes informatiques autonomes est désormais à portée de main.