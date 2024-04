Les millenials : plus adeptes des applications de rencontre que la Gen Z

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Une nouvelle étude mondiale menée par Norton, une marque de cybersécurité grand public de Gen™, montre que certaines activités en ligne, a priori banales, peuvent dangereusement compromettre la sécurité en ligne des internautes.

Ce rapport 2024 de Norton sur la cybersécurité, se penche sur les risques liés à certaines activités en ligne, telles que les sites de rencontres ou les recherches de voyages, ainsi que sur les dangers qui y sont associés pour les internautes.

Gare aux profils truqués !

Depuis plusieurs années, les arnaques à l’amour en ligne se développent considérablement. La France, célèbre pour être le symbole de l’amour aux yeux du monde entier, fait honneur à sa réputation. Alors que 45 % des Français ont déjà utilisé une application de rencontre au cours de leur vie, l’étude réalisée par Norton souligne que les Français ne se considèrent pas vraiment en sécurité lorsqu’ils utilisent ce genre d’applications. Seuls 16 % d’entre eux se sentent en sécurité sur Hinge, 26 % sur Happn, 36 % sur Adopte un Mec et 50 % sur Tinder. Parmi les internautes qui ont le plus utilisé ces applications, plus d’un sur quatre (26 %) a déjà été ciblé par une arnaque à l’amour et 64 % d’entre eux en ont été victime, toutes générations confondues.

Contre toutes attentes, les plus jeunes ne sont pas les plus férus des applications de rencontre. 55 % de la Gen Z (18-24 ans) a déjà utilisé ces plateformes, alors que 62 % des millenials (24-34 ans) et 61 % des 34-44 ans en ont déjà été adeptes.

Il semblerait donc que parmi ces utilisateurs, les jeunes soient légèrement moins enclins à recourir aux sites ou applications de rencontre pour trouver l’amour.

La prolifération des profils truqués pourrait en être une des causes. En effet, 58 % des utilisateurs se disent prêts à utiliser l’IA pour la rédaction de phrases d’accroche afin d’engager la conversation et 53 % pour améliorer leur profil.

Vue sur mer ou escroquerie financière ?

L’étude menée par Norton auprès des consommateurs alerte également sur les différentes arnaques en ligne ciblant les voyageurs. Même si la part globale des Français victimes de ce genre d’escroquerie est plutôt basse (7 %), les jeunes sont particulièrement affectés avec 16 % de la Gen Z touchés par ces attaques. Financièrement, les conséquences de ces pièges peuvent être déplorables, avec une perte allant en moyenne de 655 € pour les 18-24 ans à 1 109 € pour les plus de 55 ans.

L’étude de Norton montre également qu’un tiers des 18-24 ans a déjà fait appel à l’IA, à Chat GPT par exemple, pour l’organisation et la planification de voyages et 14 % d’entre eux ont déjà été orientés vers un site web malveillant.

Méthodologie de l’étude Norton Cyber Safety Insights 2024 : L’étude a été réalisée en ligne en France par Dynata pour le compte de Gen du 6 au 22 mars 2024 auprès de 1 000 adultes âgés de 18 ans et plus, sur la base de 452 personnes utilisateur actuel ou passé d’une application de rencontre. Les données sont pondérées si nécessaire en fonction de l’âge, du sexe et de la région, afin d’être représentatives au niveau national.