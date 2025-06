Les jeux préférés de la Gen Z utilisés comme appât dans plus de 19 millions de tentatives de cyberattaques

juin 2025 par Kaspersky

Kaspersky a détecté plus de 19 millions de tentatives de téléchargement de fichiers malveillants ou indésirables se faisant passer pour des jeux vidéo particulièrement populaires auprès des 15-30 ans. GTA, Minecraft et Call of Duty figurant parmi les plus exploités, les cybercriminels suivant activement les tendances en matière de jeux pour atteindre un maximum de cibles. Pour sensibiliser les joueurs à la sécurité en ligne, Kaspersky lance « Case 404 », un jeu interactif sur la cybersécurité qui apprend à la Gen Z à reconnaître les menaces et à leur vie numérique.

La Gen Z joue plus aux jeux vidéos que toutes les autres générations. Leur approche est également différente : les 15-30 dépensent plus que les millennials et la génération X en matière de jeux vidéo et, ne s’en tient pas à quelques grands titres, mais passe d’un jeu à l’autre selon les tendances virales et les innovations proposées. Cette ouverture et cette spontanéité participent néanmoins à les rendre plus vulnérables aux cybercriminels. Sur la période étudiée, plus de 400 000 utilisateurs ont été affectés dans le monde.

Tentatives d’attaques contre les utilisateurs via des fichiers malveillants ou indésirables se faisant passer pour les jeux préférés de la Gen Z au cours de la période considérée

Dans le cadre de ce rapport, les experts de Kaspersky ont mené une analyse approfondie en étudiant 20 des jeux les plus populaires auprès des 15-30 ans, incluant GTA, NBA, FIFA, Les Sims ou encore Genshin Impact, en couvrant une période allant du deuxième trimestre 2024 au premier trimestre 2025. Le pic de tentatives d’attaques a été enregistré en mars 2025, avec 1 842 370 tentatives enregistrées.

Bien que GTA V soit sorti il y a plus de dix ans, la franchise Grand Theft Auto reste l’une des plus exploitées, grâce aux possibilités de modding en monde ouvert et à sa communauté en ligne très active. Au total, Kaspersky a détecté 4 456 499 tentatives d’attaques impliquant des fichiers déguisés en contenu lié à la franchise GTA. Avec la sortie très attendue de GTA VI prévue en 2026, les experts prévoient une augmentation potentielle de ce type d’attaques, car les cybercriminels pourraient exploiter l’engouement en distribuant des programmes d’installation malveillants, des offres d’accès anticipé ou de soi-disant accès à la version bêta.

Minecraft se classe en deuxième position, avec 4 112 493 tentatives d’attaque, grâce à son système de modding et à sa popularité constante auprès de la Gen Z. Call of Duty et Les Sims suivent avec respectivement 2 635 330 et 2 416 443 tentatives d’attaque. Les activités malveillantes sont alimentées par la demande en cheats et en versions piratées de jeux comme Modern Warfare III. Parallèlement, les fans des Sims cherchant du contenu personnalisé ou des packs d’extension non commercialisés risquent de télécharger par inadvertance des fichiers nuisibles présentés comme des mods ou des accès anticipés.

En conséquence de ces attaques, les appareils des utilisateurs peuvent être infectés par divers types de logiciels indésirables ou malveillants, comme des downloaders ou des chevaux de Troie qui volent les mots de passe, surveillent l’activité, accordent des accès à distance aux attaquants ou déploient des ransomwares. Les objectifs de ces attaques varient, mais l’un des objectifs communs est le vol de comptes de jeux, ensuite vendus sur le Dark Web ou sur des forums clandestins.

Les experts du GReAT de Kaspersky ont également analysé les marchés et plateformes du Dark Web à la recherche d’annonces vendant des comptes et des skins compromis. Leurs recherches indiquent qu’un nombre croissant d’offres de ce type apparaissent non seulement sur le Dark Web, mais aussi sur des forums clandestins connus et des chaînes Telegram, preuve que ces marchandises illicites sont plus visibles et accessibles que jamais.

Une publication sur un forum faisant la promotion d’une boutique en ligne vendant des accès à des comptes Minecraft et à des services de streaming, avec plus de 500 ventes à son actif.

Le vol de comptes de jeux et d’objets numériques, autrefois confiné à des cercles cybercriminels spécialisés, se démocratise et s’étend désormais à des espaces en ligne plus ouverts. Les obstacles à la vente ou à l’achat de comptes volés se sont considérablement réduits. Ce qui était autrefois une pratique clandestine demandant des compétences techniques avancées est devenu une pratique accessible, facile et mondialisée. Il suffit désormais de quelques clics pour rejoindre une chaîne Telegram privée et accéder à des centaines d’annonces proposant des skins rares, des comptes de jeu de haut niveau et l’accès à des objets premium. Pour les joueurs, cela signifie que le risque de perdre un compte ou de le voir revendu n’est plus un incident rare, mais une menace courante.

Pour y faire face, Kaspersky a créé « Case 404 », un jeu interactif en ligne destiné aux 15-30 ans. Ce jeu invite les joueurs à devenir des cyberdétectives et à résoudre des affaires de cybercriminalité immersives inspirées de menaces numériques réelles, pour leur apprendre à repérer les escroqueries, les tentatives de phishing et les tactiques de piratage de compte courantes dans le domaine du jeu vidéo.

« Des blockbusters en monde ouvert comme GTA aux simulateurs comme Les Sims, les cybercriminels ciblent tous les genres de jeux appréciés des 15-30 ans. Ce qui les unit, c'est leur public : la Génération Z est la génération la plus active sur le plan numérique, laissant derrière elle une multitude de données. C'est pourquoi l'autodéfense numérique n'est plus une option. « Case 404 » est un outil conçu pour offrir aux joueurs les ressources et l'expertise dont ils ont besoin pour protéger ce qu'ils ont de plus précieux : leur identité numérique, leurs comptes et leur liberté de jouer en toute sécurité. », commente Vasily Kolesnikov, expert en sécurité chez Kaspersky.