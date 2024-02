Les identités numériques placées sous les feux des projecteurs grâce aux quatre tendances suivantes

février 2024 par Veridos

Les solutions d’identification numérique ne sont pas seulement la base d’un voyage sûr et pratique, elles sont aussi la clé de services importants et d’un plus grand contrôle des données personnelles. Quatre tendances clés se démarquent actuellement dans les technologies de l’identité.

L’identification numérique et les solutions d’identification constituent une part importante du progrès technologique mondial. Outre le fait de simplifier et de rationaliser les processus tels que les relations avec les agences gouvernementales ou les voyages, la preuve d’identité est directement liée aux droits de l’Homme fondamentaux. Le développement de technologies et de solutions joue alors un rôle crucial pour les raisons susmentionnées. Et les progrès sont nombreux. Veridos présente ici les quatre tendances et évolutions les plus importantes dans le domaine des technologies d’identité.

Les voyages deviennent de plus en plus numériques et de plus en plus sûrs. Les nouvelles technologies ouvrent la voie à un nouveau niveau de sécurité dans les passeports électroniques. Les terminaux permettant l’enregistrement automatique et les données biométriques disponibles sur des micropuces, par exemple, contribuent à accélérer le processus d’embarquement dans les aéroports. Prochaine étape de cette évolution : le passeport physique ne sera plus le seul moyen pour les voyageurs de vérifier leur identité. Grâce aux identifiants de voyage numériques (DTC, Digital Travel Credentials), le document de voyage du futur pourra également être affiché de manière entièrement numérique et beaucoup plus pratique, sur un téléphone portable ou une montre connectée, par exemple.

Le passeport devient de plus en plus durable. On estime que le secteur du voyage et du tourisme est responsable de huit à onze pour cent des émissions mondiales. Afin que le secteur respecte son engagement à réduire son empreinte carbone, la recherche est davantage orientée sur les matériaux recyclés pour les documents d’identité, afin de garantir des chaînes d’approvisionnement plus durables. L’époque des passeports à base de plastique vierge pourrait bientôt être révolue, au profit de nouveaux documents d’identité respectueux de l’environnement. La numérisation des documents d’identité peut également contribuer à réduire le besoin de cartes d’identité physiques.

Le Self-Sovereign Identity (SSI) devient un sujet d’actualité. Le self-sovereign identity redonne aux individus le contrôle de leurs données. Ce concept révolutionnaire permet aux individus de choisir quelles informations partager, quand et avec qui. Présenter une carte d’identité à une société de location de voitures, par exemple, révèle un grand nombre d’informations confidentielles sur un individu, alors qu’une solution SSI permet de divulguer les informations requises de manière sélective. Grâce à cette approche à la preuve de connaissance nulle, les individus pourront à l’avenir se protéger très efficacement contre l’exploration de données et l’utilisation abusive de leurs informations. Mais le SSI présente également de grands avantages au niveau numérique. La technologie peut, par exemple, être utilisée comme processus d’identification dans l’Internet des objets. Les conducteurs pourraient l’utiliser pour confirmer leur identité aux stations de recharge électrique, par exemple, sans avoir à faire quoi que ce soit d’autre.

L’identité devient de plus en plus numérique. Les individus sans preuve légale d’identité se voient refuser l’accès à des services essentiels et aux droits de l’Homme, tels que le vote, l’éducation ou encore les services bancaires. C’est pourquoi les Nations unies se sont fixé pour objectif de permettre à chacun d’enregistrer son identité d’ici à 2030. Les solutions universelles proposées par les principaux fournisseurs sont de plus en plus orientées sur les technologies numériques et phymériques (mélange de technologies numériques et physiques). Non seulement elles sont plus sûres et plus pratiques que les cartes d’identité purement physiques, mais elles ouvrent également la voie à des services électroniques, sont plus faciles à gérer et offrent des niveaux de sécurité plus élevés.

« Le monde devient de plus en plus numérique. Nous constatons que les utilisateurs s’attendent de plus en plus à pouvoir stocker des documents importants sur des appareils mobiles », a déclaré Marc-Julian Siewert, PDG de Veridos. « Le chemin est encore long avant que les documents gouvernementaux ne soient entièrement numérisés, mais les bases ont été établies et la recherche avance à grands pas. »