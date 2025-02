Les hackers investissent vos réseaux sociaux

février 2025 par AVAST

Alors que le paysage des menaces en ligne s’intensifie de jour en jour, les cybercriminels redoublent d’ingéniosité et investissent de plus en plus les réseaux sociaux, en espérant y trouver un plus grand nombre de victimes potentielles. Et c’est plutôt malin sachant qu’en moyenne, les Français passent 1h48 par jour sur les réseaux sociaux.

Les experts Avast déclarent que ces plateformes que nous connaissons bien sont clairement devenues un terrain de chasse privilégié pour les cybercriminels.

Parmi l’entièreté des attaques sur les réseaux sociaux repérées par Avast, Facebook se hisse à la première place, regroupant 56% des menaces identifiées sur ces plateformes.

Sans grande surprise, Youtube et X complètent le podium avec respectivement 24% et 10% des menaces détectées sur ces réseaux.

Du côté des plateformes de messagerie - même si WhatsApp bénéficie de la plus grande base d’utilisateurs - Telegram a subi six fois plus de menaces. D’après les experts, les escrocs utilisent les fonctionnalités de confidentialité supplémentaires de la plateforme pour rendre leurs crimes plus difficiles à traquer par les autorités.

Pour tromper les internautes, les criminels sont de plus en plus inventifs et effroyablement performants, notamment avec l’aide de l’intelligence artificielle. Voici la répartition des principales méthodes d’escroquerie recensées sur les réseaux sociaux :

Les fausses publicités (malvertising) – 27%

Une menace qui représente 54% des escroqueries recensées sur Youtube, plateforme qui tend à favoriser la mise en avant des campagnes publicitaires.

Les fausses boutiques en ligne - 23%

Cette méthode est particulièrement répandue sur Facebook (représentant 26% des menaces sur ce réseau) notamment à cause de sa rubrique « Marketplace », incitant les internautes à s’intéresser aux bonnes affaires.

Le phishing – 18%

Les escrocs utilisent des messages, des e-mails ou des sites web frauduleux pour voler des informations sensibles (numéros de cartes de crédit, identifiants bancaires ou mots de passe)

L’escroquerie financière (11%)

Les malfaiteurs incitent les internautes à leur verser de l’argent ou à communiquer leurs informations financières à travers de fausses opportunités d’investissement ou des offres de prêt mensongères par exemple.

Les experts d’Avast ont réussi à observer des techniques d’attaques différentes sur chaque plateforme, en fonction du comportement des utilisateurs.