Les Français et les technologies de sécurité : le Continuum Lab révèle une étude inédite

septembre 2024 par Continuum Lab en collaboration avec l’institut OpinionWay et le CEVIPOF

Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont été l’occasion d’expérimenter de nouvelles technologies de sécurité, le Continuum Lab, fondé par le groupe INTÉRIALE en association avec plusieurs partenaires clés, dévoile les résultats d’une étude inédite intitulée « Les Français et les technologies de sécurité », réalisée en collaboration avec l’institut OpinionWay et le CEVIPOF. Cette enquête, conduite du 18 au 26 juin 2024 auprès de 3 438 personnes représentatives de la population française, est riche d’informations sur la perception qu’ont les Français des technologies de sécurité telles que la vidéoprotection, l’intelligence artificielle (IA) et les données biométriques.

C’est la première fois qu’une étude de cette ampleur analyse les technologies de sécurité sous l’angle de l’opinion. Le Continuum Lab, le CEVIPOF et OpinionWay ont travaillé en lien étroit avec un comité de pilotage ad hoc composé d’experts issus des collectivités territoriales, du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer, du Ministère de la Justice et des entreprises de sécurité privée....

Une forte adhésion à la vidéoprotection y compris en ayant recours à l’IA

L’étude révèle que 87 % des Français sont favorables à l’utilisation de la vidéoprotection dans les espaces publics (avec 41 % qui y sont même tout à fait favorables), soulignant une large acceptation de cette technologie pour améliorer la sécurité des citoyens. Les résultats montrent également que 76 % des personnes interrogées estiment que la vidéoprotection contribue directement à la résolution des enquêtes.

Par ailleurs, l’acceptation de l’intelligence artificielle est bonne. 65 % des Français considèrent l’IA comme un outil utile pour les forces de sécurité là où 33 % expriment des préoccupations quant à son impact potentiel sur les libertés individuelles. De même, la confiance accordée aux robots patrouilleurs est majoritaire dans le pays (57%) bien que plus mesurée. De manière générale, plus une technologie est généralisée comme la vidéoprotection, plus elle inspire confiance.

Alors que l’adhésion à ces technologies est significative au sein de la population, un clivage générationnel s’observe : 46% des 50-75 ans se disent tout à fait favorables, contre 31 % des moins de 35 ans.

Un niveau de confiance variable selon les utilisateurs

La confiance dans les technologies de sécurité varie considérablement en fonction des utilisateurs. Les forces de sécurité publiques, telles que les Sapeurs-Pompiers, la Police Nationale et la Gendarmerie, bénéficient d’une confiance élevée, avec des taux de soutien atteignant entre 91 et 94 % pour la vidéoprotection. En revanche, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) rencontrent un moindre niveau de confiance. Seuls 45 % des Français leur font confiance pour l’exploitation des images de vidéoprotection et 40 % pour les données biométriques.

Le recours à l’intelligence artificielle plébiscité

La loi relative aux JOP du 19 mai 2023 autorise le recours temporaire et expérimental à des technologies d’intelligence artificielle en complément des dispositifs de vidéoprotection. Avant même la fin de cette expérimentation (qui se termine en mars 2025), 63 % des Français interrogés dans cette enquête se disent favorables à sa généralisation. Ce résultat, encourageant pour les expérimentateurs de ces technologies, montre que la société est prête à accepter des solutions innovantes.

Plus largement, les Français estiment que pour renforcer la sécurité, les investissements prioritaires doivent porter sur l’augmentation du nombre de policiers et de gendarmes (36 %) et de spécialistes en cybersécurité (24 %). L’investissement dans les nouvelles technologies de sécurité arrive en 3e position (18 %).

Enfin, cette étude indique que 63% des Français considèrent qu’il est possible de concilier le respect des libertés publiques et les impératifs de sécurité intérieure et qu’il n’y a pas, par conséquent, d’incompatibilité de principe.

Laurent Michel, directeur du Continuum Lab chez le Groupe INTERIALE, déclare : « Nous sommes fiers de présenter cette étude qui met en lumière les perceptions des Français sur les technologies de sécurité. Cette enquête souligne la confiance importante accordée par nos concitoyens à ces technologies, surtout lorsqu’elles sont utilisées par les institutions de sécurité intérieure et de justice. »

Guillaume Farde, chercheur associé au CEVIPOF, spécialiste des questions de sécurité, commente :

« Les résultats de cette étude nous apprennent, pour la première fois, que le niveau de confiance des Français dans les technologies de sécurité est élevé et ce, quelles que soient ces technologies. Et, bien sûr, les technologies les plus anciennes, telles que la vidéoprotection urbaine, bénéficient du capital confiance le plus élevé ».

Charlotte Cahuzac, Directrice du Département Action publique et études politiques chez OpinionWay, ajoute : « L’étude brise certaines idées reçues. Les Français sont très majoritairement ouverts aux technologies de sécurité, tout en restant vigilants à la garantie des libertés individuelles. »