Les experts en cybersécurité de Yubico partagent leurs recommandations pour naviguer sur Internet en toute sécurité en 2024

janvier 2024 par Yubico

« La nouvelle année constitue une occasion idéale pour réfléchir aux habitudes que nous avons prises et aborder l’année à venir sur de meilleures bases. Yubico souhaite faciliter la tâche des entreprises comme des particuliers en les aidant à améliorer leurs pratiques de sécurité grâce à des conseils et des instructions aussi simples qu’efficaces, explique Marissa Nishimoto, manager of product security chez Yubico. Première des priorités, adopter une solution d’authentification multifactorielle (MFA) forte partout où cela est possible. Deuxième priorité, réviser les pratiques de gestion des mots de passe en vérifiant que le même code n’est pas utilisé pour tous les comptes. Troisième priorité, utiliser un gestionnaire de mots de passe pour remplacer les mots de passe faibles ou exposés. »

Nous savons tous qu’en matière de cybersécurité, les bonnes pratiques sont capitales, mais il est parfois difficile de savoir par où commencer. Entre les courriels, les services financiers, les comptes professionnels et les réseaux sociaux, un grand nombre d’informations personnelles doivent être sécurisées. Dans cette optique, Yubico partage ses conseils, guides et listes de contrôle pour aider les entreprises et les particuliers à entamer l’année 2024 dans des conditions optimales en vue afin d’empêcher la prise de contrôle de leurs comptes. Voici quelques-uns de ces conseils :

• Vérifier les comptes les plus fréquemment utilisés et activer la technologie d’authentification multifactorielle (MFA) la plus puissante actuellement disponible ; à ce titre, la clé YubiKey représente la solution la plus efficace contre les tentatives de phishing. Compatible avec des centaines d’applications et services, elle permet de sécuriser de multiples comptes avec une efficacité maximale ;

• Utiliser un gestionnaire de mots de passe ;

• Vérifier les comptes de réseaux sociaux ;

• Vérifier les autorisations que vous avez accordées à vos applications.

« Face à la prolifération des cyberattaques, il est plus important que jamais de mettre en place des mesures de cybersécurité performantes, que ce soit à titre professionnel ou personnel, ajoute Marissa Nishimoto. Nous préconisons l’utilisation systématique de solutions d’authentification multifactorielle telles que la clé YubiKey. Son association à de bonnes pratiques de sécurité contribuera dans une large mesure à garantir la sécurité des comptes en ligne. »