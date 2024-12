Les étapes clés pour réussir la transition vers le cloud souverain

décembre 2024 par Martin Hosken, Field CTO, Cloud Providers, Broadcom

À l’heure où l’intelligence artificielle, alimentée par des flux continus et interconnectés de données, redéfinit les règles de l’innovation, la question de la souveraineté des données devient centrale. Les entreprises et les États prennent conscience de la nécessité de protéger leurs informations tout en répondant aux exigences de compétitivité et d’interconnexion. Le cloud souverain, au cœur de ce défi, s’impose comme une réponse stratégique pour gérer cet équilibre entre sécurité, conformité et innovation. En France, cette quête de souveraineté prend une dimension particulière avec des référentiels comme SecNumCloud, mais l’arrivée de la certification EUCS européenne soulève des interrogations sur l’avenir des normes nationales et la place de la France dans cette dynamique.

Dans ce contexte, les fournisseurs de services cloud (CSP) jouent un rôle clé dans la réussite du cloud souverain, avec une véritable opportunité d’être à l’avant-garde de l’innovation. Cependant, réussir le cloud souverain n’est pas sans défis, notamment face à des exigences croissantes de résidence et de souveraineté des données, des budgets restreints, des infrastructures cloisonnées et des défis de compétences. Alors, comment les CSP peuvent-ils se préparer au succès ?

Clarifier les fondements du cloud souverain : un enjeu de souveraineté et de sécurité

Le cloud souverain est avant tout une réflexion sur la manière de gérer et de protéger les données tout en restant conforme aux exigences locales, nationales et européennes. C’est un concept qui repose sur trois principes essentiels : la sécurité, la confidentialité et l’interopérabilité. Avant de s’engager dans un tel projet, chaque organisation doit définir ce que "réussir le cloud souverain" signifie pour elle, selon ses spécificités et ses besoins. Cela implique de bien comprendre les enjeux législatifs et de définir une feuille de route claire en matière de protection des données et de gouvernance numérique.

Cette phase nécessite un travail de réflexion, pour revoir les pratiques existantes, les domaines à améliorer, pour garantir que la mise en œuvre du cloud souverain soit non seulement viable, mais aussi bénéfique à long terme. Il s’agit de mettre en place une infrastructure qui permette de sécuriser les données tout en assurant leur utilisation optimale, sans transiger sur la conformité avec les normes et régulations en vigueur.

Collaborer et se standardiser pour construire un écosystème souverain efficace

La réussite d’un projet de cloud souverain repose également sur une forte collaboration entre les acteurs de l’écosystème numérique. Mettre en place un cloud souverain des plus exigeants n’est pas seulement une question de mise en conformité mais un véritable levier de différenciation concurrentielle. C’est pourquoi il est indispensable de comparer et d’adopter les meilleurs cadres de référence disponibles pour aligner ses pratiques sur les standards les plus exigeants.

Les entreprises doivent collaborer avec des partenaires locaux et régionaux afin de développer des solutions cloud intégrées qui favorisent l’interopérabilité et la portabilité des données. En construisant des solutions communes, les acteurs du cloud souverain contribuent à la création d’un espace européen de données, propice à l’innovation. Ce travail collectif est un vecteur essentiel pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes face aux défis mondiaux de la transformation numérique.

De plus, cette collaboration permet d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités en matière de partage sécurisé des données tout en respectant la souveraineté numérique des différents États et entités. Il est crucial d’implémenter ces solutions à l’échelle nationale et européenne, en veillant à ce que les environnements locaux offrent des garanties supérieures à ceux des acteurs non européens.

Faire preuve de flexibilité face aux évolutions réglementaires et aux besoins du marché

La flexibilité est un élément fondamental du cloud souverain. Les exigences réglementaires évoluent, tout comme les besoins des entreprises. Il est donc essentiel que les solutions de cloud souverain restent modulables afin de s’adapter aux changements législatifs et aux exigences du marché.

Cette flexibilité passe par une veille constante sur les nouvelles régulations, ainsi qu’une capacité à ajuster rapidement les stratégies pour maintenir la conformité et la compétitivité. Les fournisseurs de services cloud doivent ainsi être prêts à réagir face à l’évolution des lois sur la protection des données tout en garantissant une gestion optimale des informations à long terme. Cela nécessite également de s’assurer que les investissements dans des infrastructures cloud souveraines apportent une réelle valeur ajoutée en termes de sécurité, d’innovation et de performance.

Saisir les opportunités offertes par le cloud souverain

Le cloud souverain représente une transformation majeure dans la gestion des données numériques. Il répond aux besoins de connectivité globale tout en permettant une gestion maîtrisée et sécurisée des informations sensibles. En adoptant une stratégie claire, en collaborant sur des standards communs et en restant flexible face aux évolutions, les entreprises peuvent tirer parti des avantages du cloud souverain pour renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale.

Ce changement est une véritable opportunité pour les fournisseurs de services cloud qui souhaitent non seulement se conformer aux normes de protection des données, mais aussi se préparer à innover et à se différencier dans un monde de plus en plus axé sur la donnée. Le chemin vers un cloud souverain réussi est encore en construction, mais les CSP ont l’occasion de devenir les pionniers de cette révolution numérique.