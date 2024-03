Les équipes de sécurité doivent s’organiser pour gérer les menaces croissantes au sein des applications cloud natives

mars 2024 par Eric Salviac, Full-Stack Observability Sales Specialist, Cisco

Une étude de Red Hat a révélé que 93% des entreprises ont rapporté au moins un épisode de faille

de sécurité dans leurs environnements Kubernetes au cours des 12 derniers mois et pour 31%

d’entre elles, cela a entraîné des pertes financières ou de clients. Les pirates informatiques ciblent

des failles connues au sein des clusters Kubernetes, dont beaucoup sont accessibles et non

protégées. Les entreprises deviennent ainsi de plus en plus vulnérables à une faille de sécurité

pouvant entraîner des risques réputationnels ou de perte de revenus.

Le problème pour les équipes de sécurité est qu’elles ne disposent pas des outils suffisamment réactifs et des informations en temps réel dont elles ont besoin pour contrer les volumes de menaces.

L’utilisation massive des applications modernes conduit à une augmentation des surfaces d’attaque.

De plus, les professionnels de la sécurité ont désormais des lacunes importantes en matière de

visibilité dans leur paysage applicatif, en particulier dans les environnements Kubernetes. Il leur est

devenu quasi-impossible de comprendre d'où viennent les nouvelles menaces dans une topologie

très étendue d’applications.

Par ailleurs, les équipes de sécurité n'ont aucun moyen de filtrer le flux d’alertes pour déterminer

quels sont les problèmes qui présentent le plus grand risque au moment de l’évènement. En effet,

lors d’une récente enquête menée auprès des responsables IT, Cisco a constaté que la majorité

d’entre eux admettaient qu’ils se retrouvaient souvent dans les limbes de la sécurité ; parce qu’ils ne

savaient pas sur quoi se concentrer et quelles étaient les priorités.

Il est désormais urgent d'adopter une nouvelle approche de la sécurité des applications afin de

réduire les risques auxquels les entreprises sont confrontées lors de leur migration vers des

applications modernes. Pour renforcer la sécurité , il est essentiel d’adopter des approches de travail

innovantes et d’intégrer des solutions de sécurité mieux adaptées aux applications elles-mêmes.

La sécurité des applications est compromise par les silos entre les équipes et les outils

Ces dernières années, la course à l’innovation et à la réponse aux besoins changeants des clients

s’est faite au détriment d’une sécurité applicative solide durant le développement des logiciels. Tous

les secteurs d’activité sont concernés et les équipes informatiques font actuellement état d’une

augmentation massive des menaces de sécurité dans leurs environnements applicatifs modernes.

Les équipes chargées de la sécurité ont longtemps travaillé en silo, contrairement aux équipes en

charge du développement et de la gestion des applications. La séparation des structures et des

méthodes de travail ont impliqué que l’ITOps et les équipes de sécurité n'interagissent que lorsqu’un

incident potentiel est identifié, et bien souvent il est déjà trop tard. Cette implication tardive des

équipes de sécurité s’explique par le risque que leur analyse de ces questions ralentisse le

déploiement rapide de la mise en service, entre autres raisons.

Aujourd’hui, de nombreuses équipes de sécurité ont une visibilité limitée sur les environnements

Kubernetes, ce qui complique l'identification et la résolution des vulnérabilités. Les solutions de

sécurité actuelles fonctionnent bien en silos mais ne génèrent pas une vue d’ensemble de la position

de sécurité de leur entreprise. Les responsables IT sont bombardés d’alertes de sécurité provenant

de l’ensemble du paysage applicatif, mais ils ne peuvent pas les isoler pour analyser rapidement les

problèmes et comprendre le niveau de risque encouru (et les impacts parfois dévastateurs qui en

découlent).

En outre, il est impossible de passer au crible ces alertes pour identifier celles qui doivent être traitées

en priorité. Les responsables IT n’ont aucun moyen de savoir quels problèmes de sécurité

représentent la plus grande menace pour leurs entreprises, leurs clients et leurs employés.

Les pratiques actuelles des équipes de sécurité ne présagent rien de bon : des menaces en

constante évolution, une pénurie des talents et de ressources pour gérer la sécurité au sein des

environnements cloud-native, un manque de visibilité et de perspicacité pour identifier et comprendre

les vulnérabilités, et un déficit de vision et d’objectifs partagés au sein même du département

informatique.

L’observabilité des risques business est essentielle pour réduire les risques et intégrer la

sécurité dans le cycle de vie des applications

Afin de développer et déployer des applications modernes en toute sécurité, les équipes chargées de

la sécurité ont besoin d’une visibilité élargie sur leurs environnements cloud natifs. Il est important

qu’elles puissent être en mesure de localiser et de mettre en évidence les problèmes de sécurité sur

l’ensemble des entités applicatives (y compris les transactions, les services, la charge de travail, les

pods et les conteneurs). Cela leur permettra d'isoler rapidement les problèmes et de mettre en place

des solutions efficaces pour rétablir les services.

Les responsables IT ont besoin à la fois d’une vue d’ensemble de leurs problèmes de sécurité

applicative et d’une information précise indiquant où et comment une faille impacte les zones critiques de l’application.

Cependant, ce niveau de données de sécurité n’est pas suffisant pour aider les équipes face au

volume important de problèmes auxquels elles sont confrontées quotidiennement. Elles ont besoin de

contextualiser les informations business afin de localiser, d’évaluer, de hiérarchiser rapidement les

risques et de résoudre les problèmes en fonction de leur impact potentiel sur l’entreprise.

Avec l’observabilité des risques business, les équipes de sécurité peuvent réunir les données de

performance des applications et le contexte de l’impact sur l’entreprise. Grâce à la détection des

vulnérabilités et à l’information de sécurité, au niveau du run-time applicatif, les équipes pourront

identifier les transactions business qui présentent des risques majeurs pour l'entreprise. Ainsi, elles

génèrent un classement des risques de toutes les vulnérabilités, ce qui permet de donner la priorité à

celles qui pourraient causer le plus de dommages à l’entreprise - par exemple, celles impliquant les

données sensibles des clients.

Les équipes informatiques reconnaissent de plus en plus la nécessité d’intégrer un point de vue

business aux résultats de sécurité. Dans notre récente étude, 93 % des responsables IT ont déclaré

qu’il est désormais important de contextualiser les données de sécurité et de prioriser la résolution

des failles en fonction de l'impact potentiel sur l’entreprise.

L’observabilité des risques business rassemble les équipes dédiées aux applications et à la sécurité

autour d’une source unique pour toutes les données relatives à la disponibilité, aux performances et à

la sécurité des applications. Elle ouvre ainsi la voie vers un travail collaboratif et une évolution du modèle DevSecOps au sein du département informatique. Dès lors, la sécurité des applications

devient une responsabilité partagée par l’ensemble des responsables IT. C’est un point de

convergence guidé par un intérêt commun.

La sécurité peut être intégrée à chaque étape du développement des applications, en collaborant

avec les équipes de conception et en les alertant autour des priorités de sécurité. Cette approche

garantit des applications sécurisées et une gestion plus facile de la sécurité, avant, pendant et après

la mise en service.

À l’heure où les vulnérabilités, telles que les menaces ’zero days’ peuvent être indétectables des

semaines, des mois, voire des années, l’observabilité des risques business permet aux équipes de

sécurité d’adopter une approche conjointe et proactive pour sécuriser les applications. Une étape

désormais essentielle pour réduire les risques.