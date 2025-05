Les entreprises françaises misent sur l’IA, tout en renforçant leur défense face aux menaces cyber

mai 2025 par Opinium Research pour QBE

Dans sa dernière étude* réalisée avec Opinium, QBE — spécialiste de l’assurance pour les entreprises et les professionnels — dresse un constat contrasté : si l’intelligence artificielle séduit de plus en plus d’entreprises, elle s’accompagne d’une hausse significative des risques cyber. En effet, 66 % des entreprises françaises déclarent utiliser l’IA, mais 86 % des répondants constatent également une augmentation des menaces, et près d’une entreprise sur deux a déjà été victime d’une attaque. En France, le nombre d’incidents cyber significatifs a triplé entre 2023 et 2025, passant de 11 à 31 attaques**. Deux dynamiques qui imposent aux organisations de concilier innovation et vigilance.