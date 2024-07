Les enjeux de Cybersécurité et les JOP

juillet 2024 par Milos Brkovic, Directeur Général chez Commvault

A la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et plus globalement des Jeux Olympiques de Paris 2024, Milos Brkovic, directeur général de Commvault, revient sur les enjeux de cybersécurité d’un tel évènement

« Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent dans quelques jours et comme tout grand évènement, une recrudescence d’actes malveillants à des fins financière est prévue. Pour plusieurs semaines, la France est officiellement le centre de l’attention des médias internationaux et le lieu idéal pour l’escroquerie, les ransomwares et l’hacktivisme. Des cyberattaques d’envergure à des fins de désinformation, de déstabilisation ou de décrédibilisation du pays ne peuvent pas être exclues. A titre d’exemple, en 2012, Londres a connu plus de 200 millions de cyberattaques le jour de la cérémonie d’ouverture.

De fait, l’ensemble du tissu économique français est concerné. Si les organes régaliens institutionnels, le secteur public vont continuer à être durement exposés, toutes les entreprises françaises peuvent être ciblées qu’elles soient impliquées directement ou non dans les Jeux. Les ETI et PME ne sont pas à l’abri car les cybercriminels les savent moins armées.

C’est pourquoi, au-delà des besoins impérieux de protection, les OIV et toutes les entreprises, doivent adopter une posture de cyber résilience. La DSI et les RSSI le savent, il suffit d’une cyberattaque réussie pour paralyser durement une entreprise avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

Le bastion à préserver demeure les données, qui constituent le cœur des activités de l’entreprise. Les stratégies et les manœuvres des attaquants évoluent plus vite que celles des parades.

Investir dans la réaction et la reprise sont des paramètres incontournables de viabilité ; pour ce faire, les entreprises doivent s’assurer de disposer d’un jeu de données intègre et accessible en cas de besoin, ce qui implique des sauvegardes régulières et des tests de restauration pour garantir leur efficacité. »