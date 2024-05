Les données : véritables boussoles des PME pour la prise de décisions encore inexploitées ?

mai 2024 par Thibaut Chesne, directeur général chez MyReport

La France compte aujourd’hui plus de 159.000 PME qui emploient plus de 4,3 millions de salariés et génèrent 23% de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises. Or, ces PME font aujourd’hui face au défi de la transformation digitale, et plus précisément à une exposition toujours plus importante des données. Infobésité, manque de fiabilité des données et difficulté de mise en place d’une culture data... Face à toutes ces variables, il est plus que jamais nécessaire pour les dirigeants des PME de savoir collecter, organiser, mais aussi sauvegarder et sécuriser le volume exponentiel des données à leur disposition pour en tirer parti et prendre les meilleures décisions. Pour ce faire, la technologie est leur meilleur allié, grâce aux solutions d’analyse de données qui aident à une prise de décision éclairée.

Sur le terrain, beaucoup d’obstacles à la mise en place d’une telle solution subsistent néanmoins. Si l’on prend en compte le rapport OMDE de 2023, 1/4 seulement des entreprises se déclarent en capacité d’exploiter correctement leurs données, traduisant les défis encore existants.

1. Dévoiler le potentiel des données, un impératif pour les PME face aux grands acteurs du marché.

On assiste depuis ces 20 dernières années à une évangélisation des solutions d’analyse de données par les grands acteurs de la Tech qui adressent de plus en plus le marché aujourd’hui. Le Covid a également accéléré et boosté la digitalisation des PME partout dans le monde.

Dans ce contexte, adopter les bons outils, suffisamment simples d’usage et pouvant centraliser toute la data, est une nécessité pour les PME. Si l’on prend par exemple le Directeur Financier, il pourra compter sur une solution unique de collecte, d’analyse, de partage et de diffusion de la donnée qui lui permettra d’accéder beaucoup plus facilement aux informations dont il a besoin et de les diffuser en interne (CODIR, COMEX, CSE etc.) et en externe (état, régulateurs, investisseurs, etc.). Plus largement, l’automatisation des reportings financiers permet à l’équipe financière d’alerter la direction, d’adapter rapidement la stratégie financière aux évolutions du marché et de prendre des décisions stratégiques dans un environnement en perpétuelle évolution.

Le Software as a Service (SaaS) comporte également de nombreux avantages : accessibilité facilitée depuis n’importe quel appareil, mises à jour automatiques, évolutivité des besoins de stockage... Les solutions SaaS permettent aux entreprises de s’affranchir des infrastructures et assurent la confidentialité de leurs sauvegardes.

Enfin, une meilleure communication au sein des PME, notamment entre les DSI et les dirigeants des pôles stratégiques paraît indispensable. Plus généralement, c’est une meilleure formation des entreprises et de leurs collaborateurs à la culture data et aux enjeux de la Business intelligence qui doit être mise en avant, notamment en sensibilisant sur le ROI qu’apporte la maîtrise des données pour les PME. 1 décideur sur 2 dans les PME a aujourd’hui encore un faible niveau de connaissance sur le sujet de l’exploitation des données dans son entreprise en 2023 (48% contre 62% en 2022 selon l’OMDE).

2. Des obstacles persistant sur le terrain.

Là où l’analyse de la donnée devient indispensable, la compréhension de sa valeur ajoutée se heurte encore à beaucoup de freins.

D’un point de vue maturité tout d’abord, on constate un réel manque de culture de la donnée dans les petites et moyennes structures, quand celle-ci est plus présente dans les grands groupes. L’utilisation de solutions d’analyse de données étant encore parfois perçue comme l’apanage de Data Analyst ou encore de Chief Data Officer aguerris, formés et à l’aise dans leur usage. Sensibiliser en mettant en avant le retour sur investissement et le gain de temps que représente l’utilisation de la Business Intelligence pour ses utilisateurs pourrait permettre de convaincre davantage.

Le manque de maturité n’est pas le seul frein auquel les entreprises font face. En effet, beaucoup de PME souffrent également d’un manque de temps, de ressources et de compétences pour récolter et conserver, voire transformer les données. Il est vrai que les équipes ont déjà une charge de travail élevée à laquelle s’ajoute la mise en place d’un nouvel outil qui peut paraitre insurmontable à prendre en main. L’essentiel dans l’adoption d’un nouvel outil repose sur la mise en place d’une culture data qui facilitera l’acceptation et l’utilisation du nouvel outil.

En résumé, l’idée que ces solutions sont trop couteuses et donc plus adaptées aux grands groupes subsiste car elles paraissent trop complexes pour les PME. Là où, au contraire, leur finalité vise à faciliter et rendre plus accessible un outil aux multiples bénéfices.

A ce manque de connaissance qui peut freiner l’adoption de tels outils s’ajoute la peur face à la problématique de la confidentialité des données et leur bon traitement. Ce sont encore 48% des PME qui expriment des craintes relatives à la cybersécurité (Baromètre France Num 2023) alors que nous savons que la sécurité des données est un enjeu à prendre au sérieux, même au sein des PME.

L’un des avantages de ce type d’outil se base sur la gestion des droits et des accès. L’objectif, que les informations soient de qualité et disponibles au bon moment et aux bonnes personnes sans mettre en péril leur sécurité. En déterminant les accès grâce à l’attribution de droits par utilisateur ou groupe d’utilisateurs et en mettant en place des alertes, les PME observent un gain de temps, d’énergie et sont plus sereines au quotidien.

Franchir ces différents obstacles à l’instauration d’un outil d’analyse de donnée est devenu primordial pour les PME afin d’en tirer les bénéfices dans leur pilotage au quotidien. Tout reste encore à faire pour ces dernières afin d’augmenter le taux d’adoption qui est aujourd’hui de 26%.

3. Enjeux et atouts de la donnée, vers une prise de conscience des PME.

Si la prise de conscience est aujourd’hui encore faible, force est de constater qu’elle augmente chaque année, les grands comptes vulgarisant l’accès à la donnée et sensibilisant les dirigeants sur les avantages des outils d’analyse de données. Des obstacles subsistent toutefois, particulièrement pour les PME : selon le Classement Fortune Business Insights, le marché mondial de la Business Intelligence devrait atteindre 43 milliards de dollars d’ici 2028. Mais le taux d’adoption est de 80% dans les entreprises de plus de 5000 employés, là où il est de seulement 26 % pour la totalité des entreprises, ce qui montre le chemin qui reste encore à parcourir pour les PME en la matière.

Quel que soit le secteur concerné, toutes les entreprises d’aujourd’hui manipulent de la data (données clients, données financières, mais aussi données liées à l’ERP, à la RH, ou à l’E-Commerce...). Elles ont donc toutes un intérêt à avoir recours à un outil de collecte, d’analyse et de partage de ces données.

L’atout premier de l’analyse de ces données est de pouvoir aider les dirigeants des PME à prendre les bonnes décisions et à ne pas naviguer à l’aveugle en basant leurs choix stratégiques sur des intuitions. L’enjeu est de taille à une époque où l’afflux de données peut générer du stress chez les dirigeants et les paralyser dans leur prise de décision. Or, la Business Intelligence, en exploitant les informations nécessaires, permet en temps réel d’optimiser la prise de décision, identifier les opportunités et suivre de près les performances de son entreprise grâce à des outils personnalisés.

La transparence s’en trouve également améliorée, que ce soit au sein des différents pôles de l’entreprise (y compris pour les données réglementaires relatives par exemple à la RSE dont l’analyse des données permet la centralisation) ou vis-à-vis du marché (avec une meilleure compréhension de ses tendances, d’où un meilleur avantage concurrentiel).

On peut donner quelques exemples concrets des bénéfices de la Business Intelligence dans la vie quotidienne d’une entreprise :

• Les enjeux DSI : la Business Intelligence permet de faire communiquer les DSI avec les différents corps de métiers de l’entreprise comme la Finance, les DRH, le Marketing... qui sont aussi partie prenante dans cet enjeu de maîtrise de la donnée.

• Les enjeux Financiers : l’automatisation des reportings financiers et opérationnels permet de gagner de nombreuses heures chaque mois avec une fiabilité des données sans commune mesure avec les saisies manuelles.

• Les enjeux Sociaux : parlons d’index égalité homme/femme, des salaires, de la DSN et autres données RH… Les solutions d’analyse de données permettent de faire gagner du temps et de centraliser toute la donnée. La mécanique du commissionnement, très laborieuse via Excel, peut être automatisée, faisant gagner un temps précieux.

• Les enjeux RSE : tous les questionnaires réglementaires et chiffres de l’entreprise autour de la RSE sont également analysés et centralisés pour une prise de décision plus éclairée.

Pour conclure, on peut dire que malgré une forte impulsion donnée par les grands comptes quant à l’adoption d’outils d’analyse de donnée, les PME ont encore une forte marge de progression.

L’adoption de solutions de Business Intelligence par les PME est un atout de taille en termes de maturité et de ressources. L’enjeu pour ces dernières, repose donc sur la formation, la sensibilisation et la mise en place d’une culture data qui permettra de surmonter ces défis et d’intégrer un nouvel outil. Il est crucial que les PME reconnaissent la valeur ajoutée de la Business Intelligence afin d’exploiter pleinement le potentiel de leurs données et prendre des décisions éclairées.