Les défis du cloud hybride : comment l’observabilité du réseau ouvre la voie à une plus grande sécurité et à une gestion plus transparente

mars 2024 par Filip Cerny, Product Marketing Manager, Progress

L’attrait des déploiements du cloud hybride est indéniable. Ils offrent l’agilité et l’évolutivité du cloud public, ainsi que le contrôle et la sécurité de l’infrastructure sur site pour tout système ou donnée nécessitant plus de protection. Cependant, l’utilisation d’un modèle hybride présente des défis supplémentaires pour les équipes informatiques. Les limitations de visibilité nuisent souvent aux déploiements hybrides. Cela signifie que les équipes informatiques ont besoin d’une aide supplémentaire pour identifier les menaces de sécurité, fournir des opérations robustes et maintenir des niveaux de performances optimaux.

L’observabilité du réseau change la donne pour les déploiements de cloud hybride modernes. Elle vous permet de gérer, sécuriser et optimiser efficacement votre infrastructure cloud hybride en fournissant des informations détaillées sur votre réseau, y compris les composants cloud et sur site. Voici ci-dessous, la façon dont l’observabilité du réseau peut améliorer les performances du réseau d’entreprise, rationaliser le dépannage et maintenir des opérations plus transparentes pour les déploiements de cloud hybride.

Les défis du cloud hybride

Les environnements de cloud hybride sont appréciés pour leur flexibilité et leur efficacité. Cependant, ils présentent également des défis importants, et de nombreuses entreprises ont du mal à maintenir une visibilité sur ce qui se passe dans leurs environnements sur site et cloud. Cela qui entraîne des problèmes de surveillance des performances, de sécurité et de gestion opérationnelle. Certains des défis d’observabilité les plus courants dans les déploiements de cloud hybride sont :

Visibilité divisée : de nombreux outils de surveillance ne parviennent pas à fournir une vue complète de leur infrastructure hybride, créant ainsi des angles morts qui entravent les efforts de détection des menaces et de dépannage.

Lacunes de sécurité : les modèles de déploiement de cloud hybride et d’applications SaaS modernes présentent une surface d’attaque accrue. Une plus grande visibilité sur l’ensemble du parc est essentielle pour aider à identifier les menaces et les vulnérabilités en matière de sécurité.

Dépannage des performances : l’identification des problèmes de performances peut s’avérer difficile, avec une visibilité limitée sur le comportement des applications et les flux réseau dans les environnements de cloud hybride.

Complexité de la conformité – Maintenir la conformité aux réglementations lorsque les déploiements utilisent des infrastructures cloud et sur site est un véritable casse-tête sans une observabilité unifiée du réseau pour vous présenter une vue d’ensemble.

L’observabilité du réseau éclaire les déploiements de cloud hybride

L’observabilité du réseau offre une visibilité améliorée sur presque tous les aspects du réseau en mettant en lumière les complexités et en permettant une gestion proactive et une prise de décision éclairée dans toutes les parties de l’infrastructure réseau.

En utilisant l’observabilité du réseau, on dispose de connaissances actuelles sur l’ensemble du réseau. Cette image plus détaillée permet d’identifier et de résoudre les problèmes de manière proactive avant qu’ils ne s’aggravent et n’aient un impact sur les opérations et la productivité. Voici comment la mise en œuvre de l’observabilité du réseau peut aider à améliorer la gestion et la sécurité du réseau :

Bénéficiez d’une vue centralisée sur l’ensemble de l’infrastructure réseau : obtenez une vue plus complète de votre infrastructure réseau, y compris les instances cloud, les machines virtuelles, les conteneurs et le matériel physique. Cette perspective unifiée optimise la gestion, rationalise les workflows et améliore l’efficacité opérationnelle.

Obtenez des informations en temps réel - Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les mesures de performances du réseau, l’état de santé des applications et l’état de sécurité. Cela permet une identification et une résolution proactives des problèmes, minimisant les temps d’arrêt et optimisant l’expérience et la productivité de l’utilisateur final.

Améliorez votre posture de cybersécurité : la surveillance via l’observabilité du réseau en temps réel permet de détecter les menaces de sécurité dans votre cloud hybride. Disposer d’une vue centralisée des vulnérabilités et des activités suspectes permet d’atténuer plus rapidement les problèmes afin de renforcer la sécurité et de réduire les risques.

Contribuer à répondre aux exigences de conformité : les plates-formes d’observabilité du réseau fournissent des pistes d’audit détaillées, contribuant ainsi à garantir la conformité aux réglementations gouvernementales et aux normes industrielles.

Les avantages des informations en temps réel issues de l’observabilité du réseau

Imaginez les avantages qu’il y a à identifier la source d’un goulot d’étranglement des performances du réseau en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures ou à être capable de détecter une cyberattaque dès ses premiers stades, évitant ainsi des dommages importants causés par une attaque de ransomware ou une violation de données. Les informations en temps réel dégagées par l’observabilité du réseau font de ces scénarios une réalité, et pas seulement des éléments de liste de souhaits.

Grâce à la surveillance en temps réel de la latence du réseau, des flux de trafic, des informations sur les paquets et des temps de réponse des applications, vous pouvez identifier et résoudre les problèmes de manière proactive avant qu’ils n’affectent les utilisateurs ou les opérations commerciales. Les avantages comprennent :

Réduction des temps d’arrêt – Les temps d’arrêt peuvent avoir de graves conséquences pour toute entreprise, notamment des pertes financières et une atteinte à la réputation. L’observabilité du réseau peut aider les organisations à minimiser les temps d’arrêt en identifiant rapidement la cause première des problèmes afin que l’équipe informatique puisse les résoudre.

Expérience utilisateur améliorée – Les organisations souhaitent offrir une expérience client fluide et transparente. En connaissant les performances de leur réseau cloud hybride, les entreprises peuvent fournir des services plus fiables et plus efficaces à leurs clients, ce qui se traduit par une satisfaction accrue et une meilleure expérience utilisateur.

Cybersécurité renforcée – Les cybermenaces restent importantes et la sécurité est devenue une préoccupation majeure lors de l’utilisation d’environnements cloud hybrides. L’observabilité du réseau offre une vue améliorée de l’état global de la sécurité du réseau. Cela facilite la détection précoce des anomalies et des menaces potentielles, conduisant à une posture de sécurité plus robuste.

Meilleure conformité et gestion des risques – Disposer d’informations détaillées sur les opérations du réseau grâce à l’observabilité améliore la sécurité et facilite la conformité et la gestion des risques. En utilisant l’observabilité du réseau pour se conformer aux normes et réglementations du secteur, les organisations peuvent rationaliser cet aspect essentiel des opérations commerciales modernes.

Une culture de sécurité et d’opérations améliorées : l’observabilité du réseau contribue à favoriser une culture organisationnelle axée sur la sécurité et une expérience utilisateur optimisée. Les entreprises peuvent encourager une approche proactive et vigilante de la gestion du réseau en donnant la priorité à la visibilité du réseau et à la cybersécurité au sein de leurs équipes à l’aide des informations disponibles en temps réel sur le réseau cloud hybride.

En résumé

L’observabilité du réseau est un élément essentiel de la gestion et de la sécurisation des environnements cloud hybrides. Il joue un rôle majeur dans la fourniture d’une infrastructure réseau plus sécurisée et fiable. Les entreprises peuvent utiliser l’observabilité du réseau pour atténuer la complexité des configurations de cloud hybride et mieux maintenir l’excellence opérationnelle et la cybersécurité.

Ainsi, l’observabilité des réseaux n’est pas seulement un outil technique : c’est un atout stratégique dans le paysage numérique en évolution d’aujourd’hui. Il permet aux entreprises de gérer leurs réseaux de manière proactive (et non réactive), d’optimiser l’expérience des utilisateurs et de renforcer leur posture de cybersécurité, ouvrant ainsi la voie à un avenir numérique plus sûr et plus efficace.