Les cybercriminels exploitent la sortie de « Joker : Folie à Deux » pour arnaquer les fans, selon Kaspersky

octobre 2024 par Kaspersky

Les experts de Kaspersky ont identifié des escroqueries par phishing liées à la sortie très attendue de la suite du Joker. Le premier exemple d’arnaque qu’ils ont découvert consiste en une fausse offre d’abonnement pour regarder le film gratuitement. Sur le site web fallacieux, les utilisateurs sont invités à saisir leurs informations bancaires pour valider leur inscription. Bien entendu, le film promis n’est pas disponible sur la plateforme. Les escrocs ont alors accès aux données de la carte de la victime et peuvent les utiliser pour des transactions frauduleuses ou pour les vendre sur le Dark Web.

Un autre stratagème observé exploite la marque du film Joker pour attirer les victimes dans des programmes d’investissements frauduleux, des jeux concours, et d’autres pièges similaires. Les cybercriminels créent des sites de phishing qui prétendent offrir un accès gratuit au film. Lorsque les utilisateurs tentent de visionner la vidéo, ils sont redirigés vers d’autres pages, faisant la promotion de plans pour accumuler des gains facilement, offrant la possibilité de participer à des jeux concours, etc. Les utilisateurs sont invités à fournir des informations personnelles afin que les fraudeurs puissent les contacter pour leur proposer de fausses opportunités d’investissement, ou encore leurs informations de leur carte de crédit, pour payer, par exemple, la livraison du prix soi-disant offert.

« À l’approche de la sortie du film au cinéma, de plus en plus de personnes cherchent des moyens d’y accéder en exclusivité et, par conséquent, le risque de tomber dans ce genre d’escroquerie s’accroît. Nous recommandons vivement aux utilisateurs de bien vérifier les sites où ils saisissent leurs informations, et d’installer un logiciel antivirus fiable capable de les mettre en garde contre les sites web suspects ou malveillants. Il faut bien entendu rappeler que le streaming et la diffusion en ligne de films encore à l’affiche est strictement interdit par la loi et expose les internautes à des sanctions. » , commente Olga Svistunova, experte en sécurité chez Kaspersky.