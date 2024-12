Les chercheurs de JFrog détaillent 10 nouvelles vulnérabilités les plus graves liées au Machine Learning (sur 22 découvertes)

décembre 2024 par JFrog

Ces vulnérabilités permettent aux attaquants de détourner des clients ML de l’organisation, comme ceux qu’utilisent les data scientists et les pipelines MLOps, et de provoquer l’exécution de code au chargement de données non approuvées. De plus, associée à des techniques de post-exploitation, même une seule infection de client peut engendrer un vaste mouvement latéral au sein de l’organisation.

Cet article de la série analyse les vulnérabilités découvertes et divulguées par l’équipe de recherche en sécurité JFrog, comme :

Faille XSS de recette MLflow à l’exécution de code

Exécution de code H2O via une désérialisation de modèle malveillant

Écrasement de fichier arbitraire par traversée de chemin weights_only dans PyTorch

Commentaires de Shachar Menashe, Senior Director of Security Research, JFrog :

« Ces vulnérabilités côté client et modèles « sûrs » prouvent l’impératif d’adopter un état d’esprit axé sur la sécurité alors que le monde des logiciels d’apprentissage automatique continue d’évoluer. Les outils AI/ML recèlent un immense potentiel d’innovation, mais peuvent aussi ouvrir la voie à des attaques engendrant de sérieux dommages. Pour prévenir de telles menaces, je recommande d’aviser tout utilisateur concerné de l’organisation de ne jamais charger des modèles ML non approuvés. Bien que cela puisse sembler un format sûr, il est crucial de toujours vérifier avant de prendre une autre mesure. »