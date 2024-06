Les changements de direction suite aux cyberattaques sont en augmentation d’après Rubrik Zero Labs

juin 2024 par Rubrik

Rubrik Zero Labs, l’entité de recherche en cybersécurité de Rubrik, a publié un rapport sur l’état de la sécurité des données qui révèle que 94 % des responsables de l’informatique et de la sécurité ont déclaré que leur organisation avait subi une cyberattaque importante en 2023 et qu’elle avait été confrontée à 30 attaques en moyenne sur la même période. La dernière étude de Rubrik Zero Labs intitulée L’état de la sécurité des données : Mesurer le risque pour vos données montre l’impact humain de la cybercriminalité sur les équipes informatique et de la sécurité et rapporte ainsi que 44 % des organisations ayant fait l’objet d’une attaque l’an dernier ont fait des changements majeurs de personnel - contre 36 % en 2022.

93 % des organisations ayant subi une attaque par ransomware l’an dernier ont déclaré avoir payé une rançon, 58 % de ces paiements étant principalement motivés par des menaces de fuite des données volées. Au-delà de l’impact économique et stratégique que ces attaques ransomwares peuvent avoir sur les organisations, le rapport de Rubrik Zero Labs montre que les ransomwares continuent de faire des ravages dans les organisations, et ce, particulièrement dans les équipes informatiques et de sécurité. À ce sujet, on remarque que :

96 % des dirigeants des équipes informatiques responsables de la sécurité de leur organisation ont signalé des changements de leur état émotionnel et/ou psychologique à la suite d’une cyberattaque.

Près de 40 % (38 %) des dirigeants des équipes informatiques responsables de la sécurité déclarent s’inquiéter pour la sécurité de leur emploi.

Les changements de direction des équipes informatiques responsables de la sécurité s’affirment : 44 % des organisations confirment ces changements contre 36 % dans le rapport d’automne 2022 de Rubrik Zero Labs intitulé "The State of Data Security : L’impact humain de la cybercriminalité".

Le rapport "The State of Data Security : Le rapport "The State of Data Security : Measuring Your Data’s Risk" (L’état de la sécurité des données : mesurer le risque pour vos données) de Rubrik Zero Labs offre un aperçu des risques réels pour les données, alors que le rythme et le volume des cyber-événements continue d’augmenter au niveau mondial, aidé par l’explosion des données dans le cloud et les réalités des environnements informatiques modernes. Rubrik Zero Labs étudie les défis auxquels les organisations sont confrontées pour protéger leurs joyaux de la couronne - leurs données - ainsi que la manière de réduire les risques liés aux données et de se préparer à l’évolution du cycle de risque avant, pendant et après une cyberattaque.

Rubrik Zero Labs, l’unité de recherche sur la sécurité des données de l’entreprise créée pour analyser le paysage mondial des menaces, publie des rapports sur les problèmes émergents en matière de sécurité des données afin de fournir aux organisations des informations fondées sur la recherche et les meilleures pratiques pour sécuriser leurs données contre les cyber-événements de plus en plus fréquents.

Méthodologie

Le rapport "The State of Data Security : Measuring Your Data’s Risk" publié par Rubrik Zero Labs a été commandé par Rubrik et réalisé par le cabinet Wakefield Research auprès de 1 625 décideurs en matière d’informatique et de sécurité dans des entreprises de 500 employés ou plus. Les personnes interrogées se composaient pour moitié de DSI et de RSSI et pour moitié de vice-présidents et de directeurs des technologies de l’information et de la sécurité. L’étude a été menée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Japon, en Australie, à Singapour et en Inde entre le 18 et le 30 janvier 2024. Aucune de ces organisations n’est déjà cliente de Rubrik.

Cette enquête a complété les données télémétriques recensées par Rubrik, portant sur plus de 6 000 clients dans 22 secteurs d’activité et 68 pays. Les données comprennent plus de 42 exaoctets de stockage logique sécurisé et plus de 38 milliards d’enregistrements de données sensibles entre janvier et décembre 2023.