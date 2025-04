Les caméras thermiques MOBOTIX ont obtenu le renouvellement de leur certification de sécurité incendie, conforme à la réglementation espagnole relative aux installations de protection contre les incendies (RIPCI)

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Non seulement la certification a été renouvelée, mais elle a été considérablement étendue. Outre les capteurs thermiques MOBOTIX déjà éprouvés, elle couvre désormais les nouveaux boîtiers d’interface (Mx-4IOA-Box et Mx-NPAA-Box) ainsi que la gamme complète des capteurs de radiométrie thermique (TR) disponibles. Cette extension ouvre de nouvelles possibilités d’utilisation des solutions MOBOTIX dans des projets complexes de protection contre les incendies et de sécurité.

Détection précoce des incendies au plus haut niveau

Les caméras thermiques MOBOTIX offrent une solution exceptionnelle de détection précoce des incendies. Elles détectent les risques potentiels avant que les flammes ou la fumée ne soient visibles, ce qui permet une réaction plus rapide et plus efficace. Grâce à leur grande flexibilité, les paramètres de détection de la température peuvent être adaptés avec précision aux risques d’incendie spécifiques. Avec jusqu’à 20 zones de détection configurables individuellement par capteur thermique, ces systèmes offrent une grande polyvalence. Le renouvellement de la certification confirme que les systèmes thermiques MOBOTIX peuvent être facilement intégrés dans les systèmes d’alarme incendie existants. Ils répondent également aux exigences des compagnies d’assurance et des réglementations en matière de construction.

Les tendances mondiales stimulent la croissance du marché de la protection contre les incendies

La demande de solutions innovantes en matière de protection contre les incendies ne cesse de croître : des études prévoient un volume de marché mondial pouvant atteindre 150 milliards d’USD d’ici 2030. Les réglementations plus strictes et le besoin de technologies plus efficaces sont à l’origine de cette croissance. Avec le renouvellement et l’extension de la certification RIPCI, MOBOTIX est idéalement placé pour tirer parti de cette tendance et continuer de faire référence en matière de détection précoce des incendies.