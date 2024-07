Les Cahiers Français publient : Les coulisses du renseignement

juillet 2024 par Marc Jacob

Le renseignement inquiète et fascine à la fois. Il a longtemps représenté l’univers du secret d’État et des manœuvres occultes dans le cadre de la guerre d’influence. Il faut pourtant le distinguer de l’espionnage, sa vocation apparaît bien plus large et légitime. Tous les pays ont besoin, pour protéger leurs intérêts, de recueillir des informations stratégiques en vue de contrer les multiples menaces qui opèrent dans le monde, comme sur le territoire national.