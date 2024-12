Les bots simulent de mieux en mieux les comportements humains en ligne

décembre 2024 par Barracuda Networks

Dans son dernier « Threat Report », les chercheurs de Barracuda ont constaté que les bots malveillants, des logiciels conçus pour automatiser des activités en ligne à grande échelle, s’humanisent de plus en plus pour faire face aux outils de détection automatique. Le rapport indique également qu’au cours des 12 derniers mois, l’émergence de « grey bots », propulsés par l’intelligence artificielle, brouille de plus en plus les frontières entre les activités légitimes et celles malveillantes.