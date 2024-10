Les attaques par ransomware diminuent, mais la récupération après l’attaque devient plus difficile, révèle l’enquête Vade/Hornetsecurity

Hornetsecurity (Vade), a publié les résultats d’une étude trimestrielle réalisée auprès de 502 professionnels expérimentés de l’informatique (*). Les ransomwares demeurent l’une des menaces les plus pressantes pour les entreprises du monde entier. Pour rester au courant de ces évolutions, l’équipe Hornetsecurity mène régulièrement des enquêtes pour suivre les tendances et recueillir des informations auprès des professionnels de l’informatique.

Dans l’enquête sur les attaques de ransomware de cette année, le champs d’action a été élargi pour explorer non seulement la fréquence et l’impact des ransomwares, mais également la manière dont les organisations adaptent leurs défenses pour faire face à ces menaces sophistiquées.

L’année dernière, l’enquête révélait que six personnes interrogées sur dix étaient « très » à « extrêmement » préoccupées par les attaques de ransomware, et cette inquiétude persiste en 2024, car les attaques de ransomware deviennent plus difficiles à éliminer. Avec 502 personnes interrogées cette année, les résultats de l’enquête mettent en lumière à la fois les progrès et les défis actuels en matière de protection contre les ransomwares.

Au cours des quatre dernières années, le pourcentage d’organisations ayant déclaré avoir été victimes d’attaques de ransomware a fluctué, avec une baisse notable à 18,6 % en 2024, le plus bas niveau depuis le début de l’enquête en 2021.

Les points à retenir :

18,6 % des répondants ont déclaré que leur organisation avait été victime d’une attaque de ransomware en 2024, poursuivant une tendance à la baisse par rapport aux années précédentes.

16,3 % des victimes de ransomware ont payé la rançon pour récupérer leurs données, soit une forte augmentation par rapport aux 6,9 % de 2023.

Près d’une organisation sur dix ne sait pas comment ses systèmes ont été infiltrés.

14 % des répondants dont l’organisation a subi une attaque de ransomware ont vu leur stockage de sauvegarde affecté.

52,3 % des attaques de ransomware ont été causées par des tentatives de courrier électronique ou de phishing, ce qui en fait le vecteur d’attaque le plus cohérent au fil des ans.

55,8 % des attaques de ransomware ciblaient les petites organisations comptant entre 1 et 50 employés.

1 victime sur 3 (32,6 %) de ransomware n’étaient pas sûre que ses données avaient été exfiltrées lors de l’attaque.

81,3 % des organisations proposent des formations aux utilisateurs finaux sur la manière de reconnaître et de prévenir les attaques de ransomware.

52,2 % des répondants ont exprimé le besoin d’une formation des utilisateurs finaux plus « rapide ».

27,4 % des répondants investiraient dans le renforcement des compétences de leur service informatique si un budget de sécurité supplémentaire leur était accordé.

66,9 % des personnes interrogées ont indiqué que la disponibilité de l’IA générative avait accru leurs craintes de devenir la cible de ransomwares.

9,8 % des répondants ne savaient pas que les données de Microsoft 365 pouvaient être affectées par un ransomware, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux années précédentes.

54,6 % des organisations ont souscrit une assurance contre les ransomwares, soit une augmentation significative par rapport aux 42,2 % de 2023.

(*) L’enquête sur les attaques de ransomware de 2024 a été réalisée auprès de 502 professionnels expérimentés de l’informatique (52,2 %, ont accumulé plus de 21 ans d’expérience dans le secteur informatique). La majorité, 60,7 %, est basée en Amérique du Nord, suivie de 34,4 % en Europe. D’autres régions, notamment l’Asie, l’Afrique, l’Australie, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, ont également contribué à l’enquête, bien qu’en plus petit nombre. Cette répartition internationale reflète la nature mondiale des menaces de ransomware et la manière dont les organisations de différentes régions y font face.