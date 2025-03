Les atouts de l’eau glacée dans le refroidissement liquide des datacenters

mars 2025 par Séverine Hanauer, Directrice des Comptes Stratégiques Régionaux, Europe du Sud, chez Vertiv

Alors que l’intelligence artificielle (IA) et le cloud computing continuent de repousser les limites des avancées technologiques, les data centers sont confrontés à de nouveaux défis. La volonté d’augmenter la puissance de calcul dans des espaces plus restreints s’accélère, créant un besoin urgent de solutions de refroidissement plus sophistiquées.

La densification est déjà une réalité. Les data centers abritant des équipements de plus en plus puissants, les systèmes de refroidissement doivent évoluer pour répondre à la forte augmentation de la chaleur générée.

Au cœur de cette transformation se trouve le refroidissement par eau glacée, une technologie avancée qui répond à la demande croissante d’efficacité, d’évolutivité et d’adaptabilité.

Les systèmes de refroidissement liquide à haute température sont à la hauteur de la situation, offrant des solutions efficaces qui répondent aux environnements à haute densité et aux changements technologiques rapides auxquels sont confrontés les opérateurs.

Repenser les stratégies de refroidissement pour les environnements complexes

Le passage des méthodes de refroidissement par air traditionnelles vers le refroidissement liquide marque un tournant dans la conception des centres de données informatiques.

La technologie des puces électroniques et graphiques de nouvelle génération évolue rapidement et entraîne une augmentation du seuil de température de fonctionnement de l’eau. Cela signifie que les charges de travail d’IA et d’apprentissage automatique sont intégrées aux côtés de systèmes plus courants, obligeant ainsi les data centers à équilibrer divers besoins thermiques.

Par conséquent, les stratégies de refroidissement hybrides qui combinent le refroidissement liquide et par air deviennent la solution privilégiée. Les solutions à eau glacée améliorent ce type d’environnement d’une manière fluide et transparente.

Grâce à sa capacité d’intégration dans les systèmes de refroidissement par air existants, les systèmes de refroidissement liquide permettent aux opérateurs de gérer les charges thermiques supérieures d’aujourd’hui et de demain, sans devoir constamment modifier l’ensemble des infrastructures pour s’adapter à l’augmentation des densités suivant le développement des puces.

En recourant de manière stratégique au refroidissement par fluide à haute température pour traiter les sources de chaleur les plus exigeantes, les entreprises peuvent permettre l’efficacité opérationnelle tout en améliorant leur responsabilité environnementale.

Résoudre le dilemme de la densification

La densification représente l’un des plus grands défis pour les data centers. Si la tendance est d’héberger des équipements de plus en plus puissants pour optimiser les performances, elle crée également des défis importants en matière de gestion thermique.

Les systèmes de refroidissement par fluide à haute température apportent une solution concrète car ils sont compatibles avec des méthodes de refroidissement avancées, y compris le refroidissement par immersion et les plaques froides, qui permettent de traiter la chaleur générée par des charges denses de traitement de données numériques.

Ces systèmes permettent de répondre aux exigences thermiques croissantes des data centers sans compromettre les performances ou l’efficacité énergétique. En gérant efficacement les températures extrêmes associées à la densification, le refroidissement liquide aide les opérateurs à maintenir la stabilité opérationnelle tout en optimisant la consommation d’énergie.

L’avantage de la durabilité : exploiter la récupération de chaleur

La durabilité est au cœur des préoccupations des data centers et la consommation d’énergie fait l’objet d’une attention croissante. Les opérateurs sont contraints de respecter des réglementations plus strictes et d’améliorer leur efficacité énergétique. La récupération de la chaleur présente l’un des moyens de relever ce défi.

Les systèmes de refroidissement liquide sont fondamentaux à cet égard. En capturant et en réutilisant la chaleur fatale - que ce soit pour du chauffage urbain, des processus industriels ou d’autres utilisations secondaires - les data centers et les communautés voisines peuvent réduire de manière significative leur dépendance des sources d’énergie externes. Cela permet non seulement de réduire les coûts d’exploitation, mais aussi d’atteindre les objectifs de durabilité que le secteur s’efforce d’atteindre.

Les systèmes de refroidissement par fluide à haute température sont essentiels dans ce domaine, car ils sont conçus pour gérer des températures d’eau supérieures et des applications à haute densité, ainsi que pour faciliter la réutilisation de l’énergie de manière efficace.

Se préparer aux futures exigences de refroidissement

À mesure que la technologie progresse, les seuils de température nécessaires pour refroidir efficacement les futurs déploiements d’IA évolueront au fil du temps, de même que la densité et la température attendues. Les systèmes de refroidissement qui supportent les data centers doivent donc être tout aussi adaptables.

Les solutions de refroidissement prêtes pour l’avenir devront donc accepter des températures de fonctionnement supérieures au fur et à mesure du développement de la technologie des CPU et des GPU de nouvelle génération et offrir la flexibilité nécessaire pour s’intégrer à d’autres méthodes de refroidissement.

Les principales innovations des technologies de refroidissement de nouvelle génération comprennent des conceptions modulaires, des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et une plus grande efficacité énergétique. Ces systèmes sont non seulement essentiels pour concevoir des data centers tournés vers l’avenir et conformes aux réglementations environnementales de plus en plus strictes, mais ils peuvent également contribuer à réduire les coûts d’exploitation.

Face à des charges de travail de plus en plus exigeantes qui se profilent à l’horizon, les data centers requièrent des solutions de refroidissement à la fois évolutives et résilientes.

Une réussite à long terme

L’avenir des data centers est façonné par le double impératif de l’innovation et de la durabilité. Alors que le secteur est confronté à la nécessité d’équilibrer l’efficacité opérationnelle, le contrôle des coûts et la responsabilité environnementale, le refroidissement par eau glacée se présente comme une solution essentielle.

En offrant des options de refroidissement flexibles, évolutives et efficaces en matière d’énergie, les systèmes de refroidissement par fluide à haute température permettent aux data centers de naviguer dans les complexités de la densification et de l’évolution technologique rapide.

Les exploitants de data centers qui déploient l’IA et le HPC et qui investissent dans ces systèmes aujourd’hui se positionnent pour une réussite à long terme. Concevoir des data centers pour des températures d’eau supérieures, une densification de masse et un refroidissement des puces de nouvelle génération en installant des solutions prêtes pour l’IA, permet non seulement de répondre aux besoins immédiats, mais aussi de se préparer aux défis et aux opportunités à venir.

Bien que le secteur ne puisse pas prédire les futurs niveaux de températures, avec l’infrastructure adaptée en place, les data centers peuvent répondre aux exigences avec confiance et réduire le risque d’incertitude en ne réagissant pas aux changements mais au contraire en les maîtrisant.