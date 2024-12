Les 7 clés pour comprendre les DDoS à la demande, la reconnaissance pré-attaque et l’utilisation des API - Analyse de NETSCOUT

décembre 2024 par NETSCOUT

Alors que l’équipe ASERT de NETSCOUT se lance dans une série d’épisodes intitulée « 7 clés des DDoS à la demande », les parties 2 et 3 sont à présent disponibles sur le site de NETSCOUT. Ces épisodes traitent de la reconnaissance pré-attaque et l’utilisation des Application Programming Interfaces (APIs) par les cybercriminels.

Le secteur des attaques DDoS s’est radicalement transformé ces dernières années, marqué par des innovations en matière d’automatisation, des outils de reconnaissance plus accessibles et même l’adoption précoce de l’IA. Ces évolutions ont abaissé les obstacles au lancement d’attaques DDoS complexes, les rendant plus accessibles aux cybercriminels quel que soit leur niveau technique. Cette démocratisation des outils représente un changement important dans le paysage de la cybersécurité, poussant les organisations à repenser et à renforcer leurs stratégies de défense.

Afin de mieux anticiper les DDoS à la demande, il convient de partir du postulat que la prolifération des outils de reconnaissance pré-attaque intégrés dans les services DDoS a changé la nature de la préparation contre les menaces. En effet, autrefois réservées à des adversaires hautement qualifiés, ces capacités sont désormais à la disposition de cyberattaquants de tous niveaux techniques. Les cybercriminels disposent maintenant d’outils capables d’analyser les vulnérabilités d’un réseau donné, de découvrir ses mécanismes de défense et de cartographier les ressources numériques d’une entreprise.

Il en résulte des organisations plus vulnérables, tandis que les cybercriminels bénéficient d’une précision accrue, et d’une préparation rapide des salves d’attaques. Avec des employés en télétravail via des réseaux privés, les risques de cybermenaces sont accrus et de potentielles attaques de grande envergure.

De même, les APIs (interface de programmation d’application), permettent aux cybercriminels l’automatisation de leurs opérations, renforçant ainsi leur force de frappe. Ces interfaces sont détournées de leur fonction première au sens où elles permettent un contrôle et une coordination à distance des avec la possibilité d’automatiser et d’orchestrer des attaques complexes.

Les entreprises doivent donc apprendre à naviguer dans un paysage des menaces de plus en plus hostile en adoptant une approche proactive, et une protection adaptative DDoS pour contrer la nature évolutive des cyberattaques modernes.