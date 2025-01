Les 6 grandes tendances technologiques du secteur de la sûreté-sécurité en 2025

janvier 2025 par Axis Communications

Axis Communications dévoile les grandes tendances qui redéfiniront le secteur de la sûreté-sécurité en 2025. Ces tendances, mêlant continuité et nouveautés, mettent en lumière des innovations cruciales et des défis émergents.

L’intérêt croissant pour l’intelligence artificielle (IA) continue de transformer le secteur, tout en soulevant des questions éthiques, juridiques et environnementales. Par ailleurs, des sujets tels que la qualité d’image ou la collaboration intersectorielle regagnent en importance. Dans ce contexte, Axis s’engage à offrir des solutions innovantes, flexibles et durables pour répondre aux besoins de ses clients.

1. Solutions hybrides : la liberté de choix avant tout

Les architectures hybrides, combinant edge, cloud computing et technologies sur site, deviennent incontournables. Elles permettent de choisir la façon de stocker et de visionner les vidéos, de gérer les appareils, etc. Il peut s’agir de combiner ces différentes technologies pour obtenir une solution système complète et optimale, ou de choisir l’instance que vous préférez pour plus de flexibilité.

La mise en œuvre de solutions hybrides peut être imposée par les nouvelles réglementations locales et régionales ou s’avérer nécessaire pour répondre aux problématiques de contrôle des données, de coûts ou d’efficacité énergétique. Ces solutions offrent une flexibilité maximale pour créer des architectures qui satisfont aux besoins spécifiques de l’organisation et facilitent la montée en charge du système.

2. IA : une évolution rapide et des opportunités accrues

Les technologies d’intelligence artificielle continuent de progresser. Les technologies de deep learning sont les composants élémentaires de la plupart des solutions d’analyse dans le secteur de la sûreté-sécurité, et les nouveaux produits d’IA générative se développent rapidement. Ces avancées permettent des analyses plus précises, allant de la reconnaissance d’objets aux interactions en langage naturel. Cependant, elles posent également des défis en termes de coûts énergétiques, d’éthique et de gouvernance.

Les solutions récemment développées explorent des fonctionnalités pour optimiser l’utilisation de l’IA, en intégrant des modèles d’analytics directement dans les appareils, réduisant ainsi leur empreinte environnementale tout en maximisant leur efficacité.

3. Au-delà de la sûreté-sécurité : des usages élargis

L’application de technologies sophistiquées de vision, audio, de contrôle d’accès et autres multiplie les cas d’utilisation dans le domaine de la sûreté-sécurité. La précision des analyses fournies par l’IA, en particulier dans la reconnaissance d’objets, offre un traitement des incidents plus rapide et plus efficace que jamais. Il est également évident que les données générées par les capteurs de tous types — vidéo, audio, environnementaux, etc. — serviront dans de nombreux cas d’utilisation non traditionnels. Il faut alors s’attendre à une accélération des applications alignées sur l’efficacité opérationnelle et la business intelligence.

Cette tendance met en évidence l’intérêt d’une collaboration accrue avec les entreprises clientes. La technologie fournie ou préconisée pour un cas d’utilisation pourrait être applicable à un autre domaine opérationnel. Par exemple, les données créées par les caméras vidéo et principalement utilisées à des fins de sûreté-sécurité, peuvent être analysées sur la durée en vue d’améliorer l’expérience client ou employé, ou encore la durabilité et l’efficacité des processus.

Grâce aux plateformes matérielles haute qualité disponibles, le rythme de développement et d’innovation s’accélère. Les fabricants de matériel qui favorisent un écosystème ouvert et collaboratif avec les développeurs et les intégrateurs système sont ceux qui offriront une valeur maximale à leurs clients, rapidement.

4. Le retour de la qualité d’image : une priorité stratégique

La qualité d’image reste un enjeu clé, notamment avec l’essor de l’IA. Si les caméras haute résolution permettent de couvrir des zones plus vastes avec un nombre réduit d’appareils et offrent des données plus détaillées pour les analyses, leur efficacité dépend largement de la technologie sous-jacente.

Les conditions d’éclairage difficiles, telles que les contre-jours ou les faibles niveaux de lumière, peuvent gravement affecter la qualité des images. Pour garantir des résultats exploitables, des technologies avancées et des capteurs de haute performance sont indispensables. Ces solutions innovantes assurent des images détaillées et équilibrées, quelles que soient les contraintes environnementales.

De plus, les performances des algorithmes d’analyse basés sur l’IA sont directement liées à la clarté et à la précision des images initiales. Une image de qualité supérieure permet une reconnaissance d’objets plus fiable et une détection d’anomalies plus précise, optimisant ainsi la performance globale des systèmes de sûreté-sécurité.

Ces avancées profitent autant à la reconnaissance d’objets dans des environnements complexes qu’à la maintenance proactive des systèmes, garantissant ainsi une performance optimale sur le long terme.

5. La valeur à long terme des produits grâce au support logiciel

Aujourd’hui, les appareils présentent une qualité telle, notamment en termes de performances et de capacités, que les attentes relatives à leur durée de vie sont plus élevées que jamais.

Mais si un matériel de qualité peut durer de nombreuses années, comme l’illustre la durée des garanties, le facteur déterminant dans la valeur et la fonctionnalité d’une caméra, y compris en matière de cybersécurité, réside dans la qualité du support logiciel dans le temps.

Les fournisseurs doivent absolument s’engager à suivre leurs logiciels tout au long de la durée de vie prévue du matériel ; ces logiciels doivent continuer de s’améliorer et développer les capacités de la caméra tout en maintenant son niveau de sécurité.

Cette approche permet également de réduire le coût total de possession du matériel. Un investissement dans une caméra de meilleure qualité, avec un support logiciel complet tout au long du cycle de vie, s’avèrera finalement plus rentable.

6. L’indépendance technologique : un gage de flexibilité et de sécurité

La technologie ne fonctionne pas en vase clos : les innovations doivent s’aligner sur les priorités de l’utilisateur final. Il est donc essentiel de soutenir les objectifs des clients en matière de sécurité, d’efficacité opérationnelle et de business intelligence. Mais cela signifie également qu’il faut les accompagner sur les sujets de cybersécurité, prendre des engagements de responsabilité environnementale grâce à des solutions écoénergétiques, et favoriser la flexibilité et la liberté de choix en proposant des technologies et des plateformes basées sur des normes ouvertes.

Les fournisseurs de technologies indépendantes sont clairement les mieux placés pour répondre aux exigences de ces clients. Un meilleur contrôle des technologies de base, du silicium à la solution, permettra également aux fournisseurs d’aligner précisément les caractéristiques et les fonctionnalités proposées sur les besoins du client. Cette gouvernance complète des technologies de cœur facilitera la mise en œuvre de la « sécurité dès la conception ».

En outre, un meilleur contrôle de la technologie — au niveau des composants ou même des matériaux — est vital pour atténuer plus efficacement les risques liés aux perturbations des chaînes logistiques mondiales. Cette vision aide à mieux répondre aux exigences des clients, au moment où ils en ont besoin.

Certaines entreprises traditionnellement considérées comme des fournisseurs de logiciels commencent aujourd’hui à concevoir leurs propres semi-conducteurs pour renforcer le niveau de contrôle sur leur prestation de services, en particulier dans le domaine de l’IA, et nous prévoyons que cette tendance devrait se propager à tous les secteurs. Les solutions avancées proposent par ailleurs un système sur puce spécialisé à notre secteur d’activité, qui optimise les compressions vidéo et réduit les besoins en bande passante et en stockage.