Les 5 grandes tendances de la cybersécurité en 2025 par OpenText Cybersecurity

décembre 2024 par OpenText Cybersecurity

Alors que l’environnement numérique devient de plus en plus complexe, 2025 s’annonce comme une année charnière pour la cybersécurité. Face à des menaces sophistiquées et en constante évolution, les experts partagent leurs prédictions sur les grandes tendances à venir. De l’impact croissant de l’intelligence artificielle aux nouveaux défis liés à la protection des systèmes critiques, ces perspectives dessinent les priorités et innovations qui façonneront la sécurité des entreprises et des organisations dans les mois à venir.

• L’intelligence artificielle et le machine learning continueront de transformer la détection et la réponse aux menaces, avec des outils tels que l’analyse comportementale et la chasse aux menaces automatisée.

• La protection des systèmes d’intelligence artificielle deviendra essentielle pour contrer les attaques adverses, corruption des données et l’exploitation des modèles.

• Les plateformes de partage d’informations sur les menaces évolueront pour permettre une collaboration en temps réel entre organisations face aux cyberattaques.

• Les attaques de phishing personnalisées et les deepfakes deviendront plus sophistiquées et accessibles, exacerbant les défis pour discerner le vrai du faux dans les contenus numériques.

• Enfin, la vigilance autour des chaînes d’approvisionnement logicielles s’intensifiera, alors que les menaces dans ce domaine se complexifieront, appelant à une segmentation renforcée et à des solutions de détection d’anomalies.

Ces 5 prédictions pour 2025 soulignent les enjeux majeurs auxquels les organisations devront faire face dans un paysage numérique en constante évolution. Pour aller plus loin ou répondre à vos questions, Christophe Gaultier, Directeur chez OpenText Cybersecurity France et Belux se tient à votre disposition. Fort de son expertise en cybersécurité, il sera ravi d’échanger sur ces tendances et leur application.