Lens by Mirantis lance Lens Prism

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Lens by Mirantis lance Lens Prism, le tout premier assistant d’intelligence artificielle (IA) entièrement intégré, prêt pour la production, et directement embarqué dans l’environnement de développement intégré (IDE) Lens. Il permet d’utiliser le langage naturel pour diagnostiquer et gérer des clusters Kubernetes.

Parallèlement, une nouvelle intégration AWS « en un clic » permet aux utilisateurs de découvrir et de connecter instantanément des clusters EKS, quels que soient les comptes ou les régions, sans passer par la ligne de commande ni gérer manuellement les identifiants. Cette fonctionnalité simplifie l’accès à l’infrastructure cloud, fluidifie les workflows opérationnels et transforme Lens en une véritable plateforme centralisée pour gérer des environnements Kubernetes distribués, plus rapidement et avec un contrôle accru.

Contrairement aux chatbots basés sur navigateur ou aux copilotes génériques, Lens Prism est profondément intégré à Lens Desktop et contextualisé à l’environnement actif de l’utilisateur (cluster, namespace, workloads, et permissions RBAC en cours). Les utilisateurs peuvent poser des questions telles que :

« Quel est le problème avec mon pod ? »

« Quelle quantité de CPU ce namespace consomme-t-il ? »

« Est-ce que tout fonctionne correctement sur mon cluster ? »

Prism fournit des insights exploitables en direct, basés sur les retours en temps réel de kubectl, ainsi que sur les métriques et les logs. Il génère également des commandes prêtes à l’emploi pour aider les utilisateurs à comprendre, vérifier et résoudre les problèmes en toute confiance.

Lens Prism respecte les permissions RBAC et fonctionne entièrement dans le kubeconfig existant de l’utilisateur. Ensemble, Lens Prism et l’intégration AWS permettent aux équipes de résoudre les problèmes plus rapidement, d’opérer en toute sécurité à travers plusieurs environnements, et d’étendre la gestion Kubernetes sans complexité ni surcharges supplémentaires.

Plus d’un million d’utilisateurs Kubernetes font confiance à Lens pour accroître leur productivité. Lens est une application desktop qui simplifie l’adoption de Kubernetes pour les débutants et accroît considérablement la productivité des utilisateurs expérimentés. Reconnu comme l’IDE Kubernetes le plus avancé et le plus utilisé dans le monde, Lens permet de gérer, développer, déboguer, surveiller et dépanner Kubernetes et les workloads en temps réel, sur plusieurs clusters, tout en étant compatible avec toutes les distributions Kubernetes certifiées, quelle que soit l’infrastructure. Lens offre une interface graphique intuitive et fonctionne sur Linux, macOS et Windows.

Lens Prism et son intégration AWS en un clic sont dès à présent disponibles dans toutes les offres Lens Premium (Plus, Pro et Enterprise), sans coût supplémentaire.