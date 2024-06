Lenovo et Veeam présentent TruScale Backup with Veeam

juin 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software et Lenovo annoncent la disponibilité de Lenovo TruScale Backup with Veeam, une expérience de type cloud accessible sur site, qui sécurise les charges de travail indépendamment de leur emplacement tout en permettant aux entreprises de moduler leur infrastructure à la hausse ou à la baisse en fonction de leurs besoins.

TruScale Backup with Veeam réunit les serveurs Lenovo ThinkSystem et le stockage, Veeam Backup & Replication, Veeam ONE et les services Lenovo TruScale pour former une solution de protection des données as-a-service pour un déploiement sans difficulté sur site ou en colocation. Les clients peuvent ainsi réduire les délais de restauration, simplifier la complexité de leur IT et préserver la souveraineté des données.

Compte tenu de la complexité des infrastructures IT et de l’évolution constante des cybermenaces, les entreprises ont besoin de capacités de sauvegarde et de récupération des données fiables. Selon le cabinet Gartner®, « 75 % des grandes entreprises adopteront une solution de backup as-a-service (BaaS) d’ici 2028, contre 15 % en 2024 »[1]. Par ailleurs, 47 % des personnes interrogées par IDC dans le cadre d’une étude publiée en janvier 2023 ont déclaré utiliser une solution de stockage sur site as-a-service (STaaS), et 32 % prévoyaient de le faire en 2023. Les principales raisons invoquées sont l’augmentation de la capacité de stockage à la demande et l’accélération du déploiement du stockage.[2]

La solution TruScale Backup with Veeam permet aux entreprises de protéger efficacement leurs données critiques, et de les restaurer en toute sécurité en cas de cyberattaque. Ce service facilite également l’adoption de la règle du 3-2-1-1-0 pour stocker les données en toute sécurité. Les clients peuvent créer facilement plusieurs copies des données sauvegardées, sans coût supplémentaire afin de respecter les bonnes pratiques en vigueur et d’atteindre leurs objectifs RPO souhaités (perte de données maximale admissible), sans la moindre erreur dans leurs sauvegardes.

Autres avantages de TruScale Backup with Veeam :

• permet de bénéficier sur site d’une expérience et d’une économie comparable au cloud ;

• améliore la fiabilité des sauvegardes grâce à la restauration granulaire et en libre-service des fichiers et des machines virtuelles ;

• soulage les équipes IT de leurs tâches quotidiennes liées à la gestion du cycle de vie et à la planification de la capacité grâce à l’évolutivité à la demande.

TruScale Backup with Veeam est disponible immédiatement.