Lefebvre Sarrut signe l’AI Pact pour sécuriser le déploiement et les usages de l’IA dans le secteur juridique

septembre 2024 par Marc Jacob

Lefebvre Sarrut a signé ce mercredi 25 septembre l’AI Pact, une initiative de l’Union européenne pour inciter les entreprises à anticiper les engagements éthiques de l’AI Act. Cette signature est alignée avec l’AI Policy du groupe Lefebvre Sarrut. Elle a pour ambition de promouvoir un usage éthique et raisonné des IA génératives dans le secteur juridique, déjà au cœur de GenIA-L, première IA générative utilisant exclusivement des contenus juridiques vérifiés et actualisés issus des fonds documentaires de Lefebvre Sarrut et ses marques locales.

Initiative portée par l’Union européenne afin d’accompagner l’application progressive de l’AI Act, l’AI Pact incite les organisations opérant dans le champ de l’intelligence artificielle à œuvrer de manière proactive à la mise en place d’engagements clés par anticipation sur le règlement européen.

Les parties prenantes signataires de l’AI Pact, dont Lefebvre Sarrut, s’engagent à :

• Adopter une stratégie de gouvernance de l’IA pour favoriser son adoption dans l’organisation et œuvrer à la conformité future avec l’AI Act ;

• Réaliser une cartographie des systèmes d’IA développés et déployés, pour identifier les risques ;

• Former leurs collaborateurs à l’intelligence artificielle.

Lefebvre Sarrut, un acteur pionnier dans la formation et les solutions d’IA pour le secteur juridique, fiscal et réglementaire

Depuis le déploiement européen de GenIA-L, initié en Espagne dès 2023, Lefebvre Sarrut s’est imposé comme un acteur pionnier sur la formation et les solutions d’IA conçus pour répondre aux spécificités du monde du droit, du chiffre et de la réglementation.

Lefebvre Sarrut a pour ambition d’accompagner la mutation profonde des pratiques juridiques, fiscales et réglementaires traversées par l’IA, et s’engage ainsi auprès de ses clients et partenaires partout en Europe dans l’adoption éclairée et fiable des solutions d’IA.