LeapXpert et ASC annoncent un partenariat

avril 2024 par Marc Jacob

LeapXpert, pionnier de la communication d’entreprise responsable, et ASC, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’enregistrement, ont annoncé un partenariat visant à assurer un enregistrement conforme pour les communications vocales et textuelles externes effectuées sur Microsoft Teams.

À une époque où la surveillance réglementaire s’intensifie autour des canaux de communication, cet accord permet aux entités réglementées d’utiliser Teams pour les communications externes – via les canaux vocaux et de messagerie – tout en enregistrant tous les appels et messages et en garantissant le respect des exigences en matière de tenue de registres.

La plateforme de communication LeapXpert est disponible via Microsoft Azure Marketplace et s’intègre nativement à Microsoft Teams. Elle permet aux utilisateurs de Teams de communiquer de manière conforme avec des parties externes via WhatsApp, iMessage, WeChat et SMS depuis l’interface Teams. La plateforme améliore l’expérience des clients Microsoft et augmente la productivité des employés tout en garantissant la propriété et la gouvernance des données de l’entreprise.

ASC Recording Insights est une application entièrement intégrée à Microsoft Teams qui s’intègre à Microsoft Dynamics 365 et s’adapte à l’infrastructure mondiale de Microsoft Azure. La solution a été créée spécifiquement pour la gestion de la conformité et garantit que les clients ASC et Microsoft disposent des outils nécessaires pour respecter des réglementations plus strictes et en constante évolution.